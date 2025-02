Tor Sapienza, inaugurato nuovo asilo nido

Inaugurato questa mattina un nuovo asilo nido nel quartiere Tor Sapienza nel V Municipio. La struttura, già operativa, si trova in via Rosalba Carriera e può accogliere oltre sessanta bambini.

L’asilo nido rientra nelle opere di urbanizzazione secondaria, del valore totale di € 1.636.163,94, previste dalla convenzione relativa al Programma di trasformazione urbanistica “Collatina” e compensazione edificatoria del comprensorio E1 Monti della Caccia, con urbanizzazione ed edificazione da realizzarsi nell’ambito del Programma Integrato della Città da Ristrutturare.

La struttura è dotata di pannelli fotovoltaici e impianto di riscaldamento a pavimento, vero e proprio esempio di rigenerazione urbana.

Presenti all’evento di inaugurazione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia, l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli e il presidente del Municipio V Mauro Caliste.

“Una giornata di festa, un asilo che apre e che, in questo caso nasce, da una compensazione urbanistica. Altre opere pubbliche per il territorio, quindi, che finalmente sono state completate prima degli interventi privati, e questo è metodo il giusto. Siamo molto soddisfatti per questa nuova struttura meravigliosa: classe A4 dal punto di vista energetico, spazi molto ampi, in un quartiere che si sta trasformando con tanti giovani che stanno arrivando, il tutto nell’ottica della prossimità” ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia.

“È uno dei più bei nidi di Roma e sono felice che sia in un quartiere in trasformazione; – ha affermato il Sindaco Gualtieri – l’idea di Città dei 15 minuti e a misura di bambino piano piano prende forma. Vuol dire avere più posti nella fascia 0-3 e in quella 0-6: siamo in avanti rispetto al target europeo del 2030, se teniamo in considerazione tutti i nidi e le scuole dell’infanzia. Siamo oltre il 49% con una quota pubblica molto importante e stiamo crescendo”.

“Questo asilo è un modello sotto tutti i punti di vista – ha sottolineato ancora il Sindaco: alto livello energetico, architettonico e urbanistico. Realizzeremo altre 12 o 13 strutture in questa consiliatura. Significa avere aumentato di 1.300 i posti pubblici. Abbiamo stabilizzato più di 700 tra educatrici ed educatori e, compatibilmente con le risorse, andremo avanti su questa strada, con la scelta strategica di investire molto sull’aspetto della ‘città che si prende cura’”.

