Tor Sapienza, “Un concerto contro il cancro”

In occasione della chiusura ormai imminente dell’anno scolastico, l’IC Piazza De Cupis, fulcro della vita educativa e culturale di Tor Sapienza, ha organizzato, nel plesso Salvo D’Acquisto, un “Concerto contro il cancro” nel quale si esibiranno i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado abilmente preparati dall’estro e dalla maestria dei docenti di musica, professori Andrea Tagliaferri e Marcello Favoino, fortemente sostenuti dalla sensibilità della DS, professoressa Lucia De Michele.

L’evento si terrà in orario scolastico il giorno 5 giugno 2023 e purtroppo sarà a porte chiuse, ma tutti possiamo contribuire al successo dell’iniziativa. Infatti l’esibizione musicale è associata ad una raccolta fondi in favore dell’O.D.V. Peter Pan che, dal 1994, si prodiga nell’ assistere e supportare, fornendo una casa accogliente, molti bambini malati di cancro con le loro famiglie, provenienti dall’ Italia e dal mondo, che resteranno lontani mesi, a volte anni, dalle proprie città ed abitazioni per affrontare un percorso di cura e controlli a Roma.

Di sicuro il generoso popolo di Tor Sapienza saprà condividere e caldeggiare questa nobile iniziativa benefica in aiuto dei tanti bambini sfortunati che ogni anno si ammalano salutando per lunghi periodi una vita normale e serena.

Di seguito il link sul quale si può effettuare la donazione:

https://www.peterpanodv.it/campagne/i-c-de-cupis-un-concerto-contro-il-cancro-a-tor-sapienza/