Tor Tre Teste. La sfilata di Carnevale dei bambini delle scuole

Grazie al prezioso lavoro del Comitato di Quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva si ripetuta per il secondo anno la sfilata di quartiere dei bambini delle scuole di Tor Tre Teste nella mattinata del Martedì grasso il 17 febbraio 2026.

Sono sfilati in strada oltre 500 bambini che, grazie alla fantasia delle loro maestre e alla pazienza dei genitori, hanno permesso agli spettatori di fare un viaggio dalla preistoria allo spazio, passando per i mestieri (dottori, cuochi, operai edili, postini ecc.) fino ad arrivare ai cittadini del mondo.

Una vera gioia per gli occhi vedere i bambini riappropriarsi del proprio territorio. Questa iniziativa riceve per il secondo anno consecutivo il patrocinio del Municipio V, rappresentato per l’ occasione dall’ Assessora alle politiche educative Cecilia Fannunza e quest’anno con la presenza di Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale in veste di delegato del sindaco.

Eccezionale la collaborazione tra le realtà scolastiche grazie al lavoro di coordinazione del Dirigente scolastico Giammarco Amoroso.

Ci auguriamo che questa iniziativa diventi una vera e propria tradizione per un quartiere che seppur piccolo è pieno di sorprese e vitalità.

Il Martedì grasso pomeridiano al Giardino dei Demar

Il Martedì grasso festoso di Tor Tre Teste è proseguito a partire dalle 16:30 presso Il Giardino dei Demar con l’Intrattenimento e l’animazione di 4events, battaglia di coriandoli e la baby dance di carnevale.

Al termine frappe per tutti offerte dalla direzione del parco giochi.

