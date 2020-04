Tor Tre Teste ti amo

Per dare un aiuto alle attività commerciali del quartiere il nostro giornale e il Gruppo Facebook Tor Tre Teste scendono in campo.

Attraverso un modulo da compilare le varie realtà con sede nel quartiere possono lasciare i loro recapiti specificando quale servizio in questo momento possono erogare. Il modulo è anche aggiornabile nel tempo.

Sarà poi nostra cura (e del Gruppo Facebook) renderlo consultabile.

Chi non è in possesso di un account Google o non volesse utilizzarlo può inviare i dati richiesti tramite WhatsApp al 3922092736.

Io amo Centocelle

Molti residenti dei Tor Tre Teste hanno attività commerciali nella vicina Centocelle, per loro è attiva una analoga iniziativa.