Tor Vergata: riconsegnata la Città dello Sport in vista del Giubileo dei Giovani

Riconsegnata alla città di Roma l’area della Città dello Sport a Tor Vergata, in previsione del Giubileo dei Giovani che si svolgerà a fine mese.

Taglio del nastro, lunedì 7 luglio, con l’accensione scenografica della Vela di Calatrava, alla presenza di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Fabio Rampelli, Vicepresidente Camera dei deputati, Maurizio Leo, Viceministro MEF, Alessandra dal Verme, Direttore dell’Agenzia del Demanio, Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio, Roberto Gualtieri, Commissario Straordinario per il Giubileo e Sindaco di Roma Capitale e Mons. Graziano Borgonovo, Sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione.

La riqualificazione è stata possibile grazie a un investimento di 80 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Economia, dall’Agenzia del Demanio e dalla Struttura Commissariale per il Giubileo.

Gli interventi hanno interessato la Vela, il consolidamento delle strutture portanti esistenti realizzate nel 2005 e il collaudo statico delle stesse, il completamento del Palasport con la sua prima funzionalizzazione ad arena all’aperto destinata ad ospitare 8 mila persone sedute e fino a 15 mila nell’intera area interna e la riqualificazione dell’area esterna a nord. Sono state, quindi, completamente riqualificate le aree esterne, la viabilità, i parcheggi e i sottoservizi.

Il progetto di rigenerazione e lo sviluppo futuro danno centralità alla sostenibilità ambientale: solo con la piantumazione attuale degli alberi e delle piante arbustive, si stimano riduzioni delle emissioni di CO2 di circa 45 tonnellate in 20 anni e oltre 65 tonnellate in 30 anni; sono stati già realizzati interventi di recupero delle acque e di produzione di energia pulita; in futuro anche un parco botanico a servizio della città.

Per quanto riguarda la vela di Tor Vergata, struttura alta 75 metri e dal peso di oltre 6.800 tonnellate, il progetto di illuminazione, che ha inaugurato l’Anno Santo, ha ricevuto il primo premio del concorso internazionale Darc Awards 2025.

“Siamo felici che questo intervento, fortemente voluto da Roma Capitale in fase di elaborazione delle opere giubilari – ha affermato Gualtieri – possa oggi trovare il suo compimento. Qui a Tor Vergata arriveranno tra poche settimane centinaia di migliaia di giovani e avevamo il dovere di farci trovare pronti. Anche in questo caso ci siamo riusciti con la collaborazione di tutti, coerentemente con quello che abbiamo definito ‘Metodo Giubileo’.

Si cancella così la ferita di una storica opera incompiuta e si garantisce alla città una nuova grande eredità giubilare fatta di spazi pubblici, nuove aree verdi e servizi per il Policlinico. Un grande lavoro che prosegue nel solco di una strategia che vede Roma Capitale investire sul futuro e sulla realizzazione di nuove centralità su tutto il territorio, a partire da questo quadrante dove, nei prossimi giorni, verranno aperti anche il nuovo svincolo autostradale e il cavalcavia, così come a Tor Bella Monaca, attraverso gli straordinari interventi di rigenerazione urbana e di rilancio sociale. Consegniamo nei tempi un’altra grande opera giubilare ad ennesima dimostrazione che con metodo, abnegazione e collaborazione a Roma le cose si possono fare e si possono fare bene“.

