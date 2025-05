Torna ARF! Il Festival del Fumetto dal 23 al 25 maggio

Gli spazi del Mattatoio La Pelanda e della Città dell’Altra Economia, nel cuore del quartiere Testaccio, dal 23 al 25 maggio ospiteranno il tanto atteso appuntamento con ARF! Il Festival del Fumetto, giunto ormai alla sua undicesima edizione. In programma un fitto calendario di eventi che comprende mostre esclusive, concerti live gratuiti, lectio magistralis, incontri nella sala TALK, masterclass in collaborazione con prestigiose scuole ed accademie specializzate, laboratori per i più giovani e molto altro ancora.

In particolare, l’esposizione “Ahora y para siempre Heroìnas” delle due artiste Belén Ortega e Mirka Andolfo (che abbiamo già illustrato in questo articolo) sarà accessibile in anteprima – a titolo gratuito – a partire dal 15 maggio presso l’Instituto Cervantes (sala Dalí – piazza Navona, 91). Il poliedrico artista Davide Toffolo, oltre ad aver firmato il manifesto di questa edizione, sarà presente alla manifestazione con una propria mostra personale. Inoltre, sempre nell’ambito del Festival, si esibirà dal vivo sabato 24 maggio alle ore 21.00, con la sua rock band Tre Allegri Ragazzi Morti – di cui è frontman. L’altro concerto in programma è quello del rapper romano Piotta che si svolgerà sullo stesso palco venerdì 23 maggio alle ore 21.00.

Il Festival – unendo l’utile al dilettevole – mira anche a creare concrete opportunità di lavoro per gli artisti esordienti, riproponendo il consueto appuntamento con lo spazio Job ARF!, dove gli autori selezionati potranno presentare i propri lavori direttamente ai responsabili delle principali case editrici ed agenzie italiane. Una delle novità più attese di questa edizione è rappresentata dal nuovo format Best nine che offrirà l’opportunità ad una rosa di nove illustratori di presentare al grande pubblico le prime 24 tavole delle loro opere, con apposite sessioni dedicate di firmacopie. I protagonisti di questa iniziativa saranno: Becky Cloonan con Somna (di Star Comics, realizzato con Tula Lotay); Thierry Martin con Ultimo respiro (ReNoir); Valentin Seiche con Samurai Gunn (Toshokan); David B. con Il grande male (Coconino Press); Clarrie Pope con Welcome Home (Memo Edizioni); Bryan Talbot con La leggenda di Luther Arkwright (Tunué); Danijel Žeželj con Days of hate (Eris Edizioni); Emanuele Tenderini con Lumina (Tatai Lab) e Gigi Cavenago con I racconti di domani (Sergio Bonelli Editore). Infine, assolutamente da non perdere è la Self ARF!, una sezione interamente dedicata al mondo della microeditoria indipendente che quest’anno raddoppia i suoi spazi, arrivando ad ospitare ben 70 espositori.

Ambra Di Chio

ARF! Il Festival del Fumetto

QUANDO: dal 23 al 25 maggio 2025;

DOVE:

Ingresso 1 : La Pelanda – piazza Orazio Giustiniani n. 4 (di fronte al Mercato di Testaccio);

: La Pelanda – piazza Orazio Giustiniani n. 4 (di fronte al Mercato di Testaccio); Ingresso 2 : accesso dal Ponte Testaccio;

: accesso dal Ponte Testaccio; Ingresso 3: Città dell’Altra Economia;

ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

CONTATTI: https://arfestival.it/

