Torna il maltempo a Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla

Dopo qualche giorno di tregua, il maltempo torna a bussare alle porte di Roma e del Lazio.

Da domani, giovedì 30 ottobre, la Capitale dovrà fare i conti con piogge diffuse e un nuovo calo delle temperature, con un peggioramento che – secondo le previsioni – si protrarrà fino al weekend di Ognissanti.

Le prime nubi faranno capolino già dalla mattinata, ma sarà dal pomeriggio che arriveranno le piogge più consistenti, con circa 9 millimetri di precipitazioni attese.

Le temperature oscilleranno tra i 18°C di minima e i 22°C di massima, mentre sulla città soffierà un vento moderato che contribuirà a rendere l’atmosfera più autunnale.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, invitando i Comuni e i cittadini alla prudenza.

Secondo il bollettino, lo scenario è «caratterizzato da elevata incertezza previsionale», ma non si escludono temporali improvvisi, forti raffiche di vento, grandinate e fulminazioni.

Il maltempo non si limiterà alla giornata di giovedì: tra sabato e domenica, il weekend di Ognissanti potrebbe essere nuovamente segnato dalla pioggia, con precipitazioni più intense attese proprio nella giornata festiva.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.