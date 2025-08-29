Torna il torneo solidale di Rugby

Dopo il successo della prima edizione, sabato 20 settembre torna il torneo di solidarietà “Rugby Charity Match Veterans”: il Terzo tempo per il Terzo settore, promosso da URC, Unione Rugby Capitolina, a beneficio di AISM Roma, con il patrocinio del Municipio Roma XV, del Coni Lazio e del CIP lazio.

La giornata, grazie allo spirito aggregante del Rugby, sarà un veicolo di sensibilizzazione a supporto dei progetti territoriali di AISM a favore delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Il torneo si svolgerà nella struttura dell’Unione Rugby Capitolina, sabato 20 Settembre, dove dalle ore 15.30 si sfideranno 8 squadre categoria Old, ognuna delle quali sarà supportata da un giocatore che ha vestito la maglia della Nazionale.

Eccezionali testimonial Marco e Mirco Bergamasco e con loro Giulio Toniolatti,Nanni Raineri, Claudio Tinari, Nicola Pomilio, Luca Mastrodomenico, Riccardo Bocchino e Carlo Pratichetti ed altri Campioni in via di conferma.

Le 8 società aderenti sono: Senatori Capitolini, Autums, Rugby Roma Olympic, Old Rugby Frascati, Bari, Unione Avvocati Rugbisti, Ruderi, Villa Pamphili.

Dalle 20 sarà in funzione il punto ristoro, alle 21.30 inizierà l’estrazione della Riffa Solidale e dalle 22 si ballerà con il Dj Set.

Durante il torneo, nei pressi dei campi, pee i più piccoli sono previsti giochi e intrattenimento. Inoltre, vi saranno i ragazzi di Ares e Romanes del Wheelchair Rugby Roma, promotori dello sport senza barriere e protagonisti dell’esperienza del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina.

Durante la giornata si potrà sostenere AISM Roma nel punto di solidarietà e acquistare i biglietti della Riffa solidale.

L’ingresso per il pubblico è libero e gratuito.

