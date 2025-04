Torna la Mostra-Mercato della via Tiburtina, venerdì 18 aprile 2025

Torna, venerdì, 18 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle ore 20.00, sul marciapiede della via Tiburtina – Roma -, dal civico 405 (angolo via delle Cave di Pietralata) al civico 473 (angolo via B. De Ritis), nel quartiere Pietralata-Portonaccio, una nuova edizione della “Mostra-Mercato” della via Tiburtina.

L’evento è organizzato, come al solito, dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (ringraziamo la Presidente Fabiana e la socia Patrizia), ormai di casa nel quartiere e riguarderà prodotti di: Artigianato, Vintage, Commerciale, Prodotti Tipici regionali, ed altro, ancora (v. locandina allegata).

E’ anche un modo per uscire, passeggiare, passare momenti diversi, incontrare persone che non vedevamo da molto tempo, curiosare tra gli stands e le bancarelle, fare acquisti e trovare l’occasione giusta che cercavamo, come prodotti tipici regionali, ma tanto altro ancora; tanto più graditi dagli abitanti del quartiere che, in buona parte, provengono da molte regioni d’Italia.

