Torna la pioggia sul Lazio: da martedì 21 ottobre in arrivo una perturbazione con calo termico e venti forti

Dopo giornate più stabili e temperature quasi primaverili, l’autunno torna a farsi sentire. A partire da martedì 21 ottobre, una nuova perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, rovesci e un deciso calo delle temperature su tutto il Lazio.

Le prime precipitazioni sono attese già in mattinata sul Viterbese, ma nel corso della giornata il maltempo si estenderà rapidamente anche alle altre province, inclusa Roma, dove sono previsti rovesci localmente intensi.

I fenomeni più abbondanti colpiranno le aree settentrionali, in particolare lungo il confine con l’Umbria, dove gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 50 millimetri in 24 ore.

Il ritorno della pioggia sarà accompagnato anche da un sensibile calo termico: le massime non supereranno i 17 gradi a Viterbo, i 20 a Roma, i 18 a Frosinone e i 21 a Latina.

Sulla costa soffieranno venti sudorientali sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 30-40 km/h, specie nella prima parte della giornata.

Con il passare delle ore, i rovesci tenderanno ad attenuarsi a partire dai settori settentrionali, lasciando spazio a una fase più variabile mercoledì 22 ottobre, quando la perturbazione si sposterà verso sud.

Ma l’autunno non ha ancora finito di mostrare il suo volto più instabile: giovedì 23 ottobre è infatti atteso un nuovo impulso perturbato, spinto da correnti umide occidentali, che porterà nuovi piovaschi, soprattutto sulle province meridionali.

