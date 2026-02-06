Torre Angela, bando per l’impianto di Via Aspertini: via libera al Partenariato Pubblico-Privato

L’impianto sportivo di via Amico Aspertini, da anni punto di riferimento per la vita sociale di Torre Angela, si prepara a una nuova stagione.

Con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, Roma Capitale avvia il percorso per il rilancio della struttura, puntando su un modello di gestione stabile e duraturo che sappia coniugare efficienza, sostenibilità economica e servizi di qualità per il quartiere.

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: restituire piena funzionalità a uno snodo strategico per l’aggregazione, evitando il rischio di degrado e trasformando l’impianto in un presidio sportivo e sociale capace di rispondere ai bisogni del territorio.

La scelta del Partenariato pubblico-privato

Per raggiungere questo traguardo, il Campidoglio ha scelto la formula del Partenariato Pubblico-Privato (PPP), uno strumento che consente di coinvolgere operatori economici qualificati, chiamati a sostenere l’investimento iniziale per il recupero dell’impianto in cambio di una gestione pluriennale.

I soggetti interessati dovranno presentare una proposta articolata, composta da un progetto di fattibilità tecnico-architettonica, un Piano Economico-Finanziario asseverato che dimostri la sostenibilità dell’intervento, una bozza di convenzione per disciplinare i rapporti con il Comune e un piano di gestione dettagliato delle attività sportive e sociali da offrire alla cittadinanza.

Procedura digitale e tempi

L’intera procedura si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale, a garanzia di trasparenza e tracciabilità.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 marzo 2026.

Gli operatori ritenuti idonei saranno poi invitati a una procedura negoziata senza bando per l’affidamento definitivo della gestione.

Sport come presidio sociale oltre il GRA

Il recupero dell’impianto di via Aspertini si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio sportivo pubblico, con un’attenzione particolare alle aree periferiche e ai quartieri oltre il Grande Raccordo Anulare.

L’obiettivo è duplice: da un lato contrastare il degrado legato all’inutilizzo delle strutture, dall’altro promuovere la cultura dello sport come strumento di inclusione sociale, benessere e salute pubblica.

