Torre dei Conti, nuove riaperture: si riduce la zona rossa nel rione Monti

A distanza di mesi dal crollo della Torre dei Conti, avvenuto lo scorso novembre, il cuore del rione Monti prova lentamente a tornare alla normalità.

Con una nuova ordinanza firmata in Campidoglio, si allenta ulteriormente il sistema di divieti e interdizioni che aveva blindato l’area per motivi di sicurezza.

Dopo un primo alleggerimento disposto a fine gennaio, il Comune compie ora un ulteriore passo avanti. L’Ordinanza n. 39 del 19 marzo 2026 introduce infatti una rimodulazione della cosiddetta “zona rossa”, consentendo la riapertura progressiva di spazi pubblici, marciapiedi e collegamenti viari.

Già dalle ore 16 di oggi, giovedì 19 marzo, tornano accessibili alcune aree finora interdette. In particolare, riapre al pubblico una porzione dello spazio esterno del centro anziani tra via Tor de’ Conti e via della Madonna dei Monti.

Contestualmente, viene ridisegnato il perimetro dell’area di sicurezza, con la restituzione alla cittadinanza di tratti di marciapiede e di una parte della carreggiata a sud della zona rossa.

Una modifica che consente anche il ripristino della viabilità, seppur parziale: sarà infatti attiva una corsia carrabile a senso unico per il traffico leggero, in collegamento da via dei Fori Imperiali verso via Cavour.

Il piano proseguirà nella giornata di domani, venerdì 20 marzo. Sempre a partire dalle ore 16, è prevista un’ulteriore riduzione delle restrizioni, con la riapertura di un tratto di carreggiata su largo Corrado Ricci in direzione via Cavour, in corrispondenza dell’accesso carrabile.

Tornerà inoltre percorribile anche il vicolo Tor de’ Conti, ristabilendo il collegamento pedonale tra via della Madonna dei Monti e largo Corrado Ricci.

Nonostante i progressi, una parte dell’area resterà comunque interdetta. Su largo Corrado Ricci, infatti, rimarrà off-limits una porzione di marciapiede destinata all’installazione di una stazione topografica robotizzata, strumento fondamentale per il monitoraggio continuo della stabilità della struttura e per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni ancora in corso.

Un ritorno graduale alla normalità, dunque, che segna un passo importante per residenti e attività commerciali della zona, pur mantenendo alta l’attenzione sul fronte della sicurezza.

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