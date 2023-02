Torre Spaccata: desk AMA per il Carnevale al Parco dei Romanisti

Sabato di Carnevale con AMA impegnata sabato 18 febbraio in due diverse iniziative volte a coinvolgere e informare i cittadini sui temi dell’ambiente e della corretta raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuto.

A Tomba di Nerone (XV municipio), sarà possibile consegnare materiali ingombranti, elettrici e particolari, mentre nel pomeriggio personale dell’azienda sarà presente con un desk e distribuirà materiale informativo alla sfilata di Carnevale in programma a Torre Spaccata (VII municipio).

In occasione della “Sfilata di Carnevale”, organizzata dal comitato di Quartiere Torre Spaccata e che coinvolgerà bambini e ragazzi in maschera, sarà allestito un desk informativo, per tutta la durata dell’evento, presso il Parco dei Romanisti. Nel corso del pomeriggio addetti incaricati dall’azienda distribuiranno opuscoli e cartoline sulle corrette pratiche di gestione dei rifiuti e sulla campagna “AMA il tuo quartiere”. Per i più piccoli ci sarà una sorpresa speciale in dono: il libro illustrato “La Festa di Amalandia” che, attraverso le avventure di cinque simpatici personaggi impegnati nell’organizzazione di una festa, racconta la raccolta differenziata e la nuova vita dei rifiuti.

Dalle 8 alle 12.30, presso l’area mercato in via di Grottarossa/Tomba di Nerone, verrà posizionato un Centro Raccolta mobile, oltre ai contenitori ad hoc per i materiali più voluminosi, presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti quotidianamente accolti anche presso le strutture fisse dell’azienda. I privati cittadini potranno conferire materiali ingombranti fino a 0,5 metri cubi, RAEE (tutte le tipologie di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico), batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Per motivi logistici non sarà possibile conferire inerti, calcinacci e olio motore.