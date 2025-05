Torre Spaccata, riparte dai più piccoli: via Rugantino diventa un modello urbano a misura di scuola

Dopo via Mondovì, inaugurata nel mese di settembre, è via Rugantino la nuova strada scolastica del Municipio VII.

Taglio del nastro col Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Professionale Claudia Pratelli, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga e l’assessore municipale Fabrizio Grant.

Il progetto delle strade scolastiche ha come obiettivo la messa in sicurezza delle aree e delle arterie di collegamento che circondano gli istituti.

L’area oggetto dell’intervento è il tratto di via Rugantino, nel quartiere di Torre Spaccata, ricompreso tra via Francesco Delicado e via Giuseppe Micheli, circondata da diverse strutture educative tra cui l’asilo nido comunale “L’Arca di Noe’“, la scuola dell’infanzia “Eleonora Gagliardi”, la scuola primaria “Guido Antonio Marcati” e l’Istituto Comprensivo “via Rugantino”.

Il progetto ha liberato lo spazio pubblico dai posti auto e dal flusso veicolare, incrementando la sicurezza e rendendo la zona più vivace e fruibile da parte dei bambini e dei loro accompagnatori.

Il progetto sviluppato da Roma servizi per la Mobilità e condiviso con il Municipio VII, che ha provveduto ad adeguare la segnaletica, ha trovato compimento con il contributo dell’Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti che ha fornito le fioriere necessarie alla completa attuazione.

“Proseguiamo il nostro lavoro per la sicurezza dei pedoni con la realizzazione di una nuova strada scolastica che permetterà ai ragazzi e alle ragazze di entrerare e uscire dai loro plessi in totale sicurezza. Progetti come questo rendono i ragazzi protagonisti attivi della città e dei loro spazi, trasformando le strade in piazze e aumentando la possibilità di vivere i municipi come comunità. Ringrazio le scuole che hanno partecipato, i comitati e le associazioni per l’accoglienza e per le idee per migliorare e che saremo sempre pronti ad accogliere” – afferma il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Roma Capitale – ha commentato l’Assessora Claudia Pratelli – va avanti con le strade scolastiche e l’entusiasmo con cui i bambini e le bambine accolgono le pedonalizzazioni è indubbiamente una spinta fortissima. Oggi è stata la volta di Via Rugantino nel Municipio VII, dove insistono ben 5 strutture educative – un nido, una scuola d’infanzia, una primaria, una media, una scuola superiore – e una biblioteca comunale.

Questa mattina è stata una vera festa e nelle parole dei più piccoli c’è tutto il senso di questo sforzo collettivo: ‘una strada scolastica per giocare; uno spazio sicuro per non essere investiti; un luogo per poter chiacchierare dopo la scuola’. Insomma gioco, sicurezza, socialità. È così che dobbiamo procedere: ascoltando i bisogni dei territori, a partire dalle esigenze dei più piccoli, e provare a costruire risposte per una città a misura di tutte e tutti, dove la scuola è al centro della vita dell’intera comunità”.

“La presenza numerosa di bambini e genitori nel corso delle inaugurazioni delle strade scolastiche – ha commentato l’Assessore Eugenio Patanè – ci scalda il cuore e ci convince ancora di più ad andare avanti sulla via intrapresa fin dall’inizio della consigliatura. Siamo partiti con sole due strade scolastiche, un po’ isolate, oggi siamo arrivati a 15 e altre 18 sono state progettate e sono pronte per essere realizzate con l’obiettivo di arrivare a 100 entro la fine della consigliatura.

Questo perché strada scolastica significa meno morti e feriti sulle strade, meno incidenti, aria sana e una qualità della vita migliore per tutti. Proprio ieri, tra l’altro, sono stati diffusi i dati raccolti da alcune associazioni di cittadini che hanno misurato la qualità dell’aria nei pressi delle strade scolastiche che è risultata essere 10 volte migliore rispetto alle strade in cui ci sono le auto. L’ennesima dimostrazione che siamo sulla strada giusta e non arretreremo di un millimetro”.

