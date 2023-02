Torre Spaccata: un Pratone per tutti

C’è voluto un po’ di tempo per metabolizzare la pienezza degli ultimi giorni: il concerto per il Pratone è stata una serata incredibile, partecipatissima e piena a chiusura di un’intensa raccolta firme (per la delibera di iniziativa popolare che chiede al Comune di Roma di cambiare la destinazione del Pratone di Torre Spaccata da edificabile a verde pubblico e servizi pubblici), bellissima la mostra di foto e disegni della flora e della fauna del Pratone. Tutto per salvare questo pezzo di Roma – ben cinquanta ettari compresi tra Viale Palmiro Togliatti e Via di Torre Spaccata – dalla cementificazione e tutelare il suo immenso patrimonio archeologico e ambientale.

Tantissime sono le persone che vorremmo ringraziare, senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile.

Un grazie immenso agli artisti che da subito hanno sposato la causa e che con la loro musica ci hanno fatto ballare, divertire e commuovere: Giovanni Truppi, Giancane, CIP Orkestra, Banda Cecafumo, GIAVA & the Combination, Liudoica, siete stat* fantastic*. Grazie a tutti i comitati, ai collettivi e ai movimenti che sono intervenuti portando la loro esperienza di resistenza e lotta alla speculazione: Lago Bullicante ExSnia, LEA Berta Cáceres, Comitato Stadio Pietralata, No Grazie, PAC Libero, Coordinamento popolare contro la speculazione centro carni, Comitato quartiere Villa Certosa. Al CIP – Centro d’Iniziativa Popolare che ci ha ospitato nei suoi bellissimi spazi e che ha organizzato tutto in modo impeccabile. Al Csoa Corto Circuito per non averci mai fatto mancare il suo appoggio e sostegno pratico ed emotivo. Grazie ai bambini e alle bambine della 4°B, 4°D e 4°E dell’Istituto comprensivo di via Francesco Gentile e alla maestra Pierangela Frau per i disegni di animali e piante del quadrante est di Roma, in mostra sabato e domenica. Al centro sociale anziani “Cinecittà Est” di Largo Zappalà per averla ospitata e a Rete CinEst, Comitato di quartiere Cinecittà Est e Sentiero Verde – Federtrek per aver partecipato all’organizzazione. Grazie ai fotografi e alle fotografe Antonella Papa, Antonio Citti, Ambra Pastore, Luca Bonaventura, Antonio Papa. E grazie a tutt* coloro che hanno partecipato, firmato la delibera (10.000 firme in una decina di settimane, un traguardo enorme e inusuale, ne servivano la metà…), raccontato del Pratone in questi mesi.

Il concerto di venerdì 10 febbraio è stato la conclusione di tre mesi di raccolta firme ma non è assolutamente la fine di un percorso, anzi. Nelle prossime settimane molto ci sarà da fare per portare avanti la delibera. Continuiamo insieme, perché in questa città non c’è più spazio per altro cemento, ma c’è bisogno di spazi selvatici e verdi e di ascolto delle istanze di coloro che la abitano e la vivono.

Comune-info e Comitato Pratone di Torre Spaccata – per il Parco delle Ville Romane