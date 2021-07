Torretta Valadier, si lavora per ripristinare la fruibilità del monumento

Il Campidoglio rende noto che le strutture competenti sono al lavoro per ripristinare la fruibilità della Torretta Valadier a Ponte Milvio, in seguito alla caduta dell’intonaco di una parte del monumento.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati eseguiti importanti interventi di riqualificazione che ne hanno permesso la riapertura ed è stata realizzata una nuova illuminazione.

A inizio giugno 2021, infatti, al termine dei lavori di riqualificazione e dopo 9 anni di chiusura, la Torretta Valadier è stata riaperta al pubblico. I lavori hanno riguardato principalmente la parte interna del monumento: la sostituzione e il rifacimento dell’impianto elettrico, la revisione dell’impianto idrico e degli scarichi, la riqualificazione degli spazi interni e la sostituzione del parafulmine. Mentre, il 14 giugno 2021, è stata inaugurata la nuova illuminazione artistica a cura di Acea.

La struttura risale ai primi anni dell’800 e domina uno dei più noti ponti della Capitale; il monumento è stato illuminato da 16 nuovi proiettori a Led posizionati in punti scelti appositamente per esaltare i contorni e la forma del monumento. Il prossimo passo sarà avviare l’iter per la completa riqualificazione della torretta.