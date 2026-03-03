Torrino, via delle Comete nel fango: FdI presenta interrogazione in Campidoglio sul degrado

Il parcheggio di via delle Comete, nodo strategico tra il quartiere Poggio del Torrino e le grandi direttrici della mobilità romana, è diventato il simbolo del degrado nel IX Municipio.

Tra rifiuti abbandonati e scarsa manutenzione, la situazione ha spinto i residenti e il Comitato di Quartiere (CdQ) a lanciare l’ennesimo grido d’allarme, raccolto ora dai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia.

Un parcheggio “fantasma”, sommerso dall’incuria nonostante si trovi in un quadrante densamente abitato e a ridosso di arterie vitali come la Cristoforo Colombo, la Pontina e il GRA.

La denuncia arriva dai dirigenti di Fratelli d’Italia Piergiorgio Benvenuti (Ambiente), Amedeo Zamparelli (Municipio IX) ed Emanuele Luca, che chiedono un cambio di passo immediato all’amministrazione Gualtieri.

Una ferita nel cuore dell’Eur-Torrino

Via delle Comete non è una strada secondaria: rappresenta una delle principali valvole di sfogo per chi dal Poggio del Torrino deve immettersi sulla grande viabilità cittadina.

Eppure, l’area di sosta versa in condizioni che minano non solo il decoro, ma la stessa percezione di sicurezza dei cittadini.

“Non è più tollerabile che spazi pubblici vengano lasciati in queste condizioni”, dichiarano gli esponenti di FdI, sottolineando come la mancanza di manutenzione ordinaria abbia trasformato l’area in una terra di nessuno.

La battaglia approda in Comune

Il caso passerà ora dalle strade del Municipio IX ai banchi del Campidoglio. Il consigliere comunale Federico Rocca ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente per sollecitare la Giunta capitolina.

Le richieste sono chiare:

Pulizia straordinaria: rimozione immediata dei rifiuti accumulati.

Manutenzione strutturata: un piano costante che eviti il ritorno del degrado nel giro di poche settimane.

Sicurezza e Funzionalità: verifica dell’illuminazione e del manto stradale per restituire il parcheggio alla sua piena utilità.

La richiesta dei residenti

L’obiettivo politico si sposa con quello civico del CdQ Eur Torrino: trasformare un’area critica in uno spazio ordinato e sicuro, coerente con il contesto urbano di un quadrante che, pur essendo residenziale di pregio, soffre troppo spesso di “miopia” amministrativa sul fronte della gestione del verde e dei rifiuti.

