TPL, dal 10 febbraio tornano i tram 5, 14 e 19

Rete tram, da lunedì 10 febbraio verrà ripristinato il normale servizio tranviario sulle linee 5 (Termini-Centocelle) e 14 (Termini-Quarticciolo).

Torneranno i tram anche sulla linea 19, tra piazza dei Gerani/Centocelle e Valle Giulia mentre tra Valle Giulia e viale Giulio Cesare, resterà attivo il servizio bus con la linea 19Nav.

