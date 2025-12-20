Tra capitoni e clementini, il termometro dei prezzi racconta il Natale romano

Con l’avvicinarsi del Natale, la spesa diventa un rito che si ripete in ogni casa: scegliere il pesce per la Vigilia, riempire i cesti di frutta e verdura per i pranzi delle feste, cercando di tenere sotto controllo i costi senza rinunciare alla qualità.

Un aiuto concreto arriva dal Centro Agroalimentare Roma (CAR), che attraverso il suo Osservatorio Prezzi fotografa l’andamento dei mercati e indica dove conviene orientarsi in questi giorni di consumi intensi.

Il comparto che più di tutti registra fermento è quello ittico. Al Mercato Ittico del CAR l’atmosfera è quella delle grandi occasioni: banchi ricchi, volumi abbondanti e una varietà di specie che risponde alle tradizioni natalizie.

Un quadro favorito anche dal fermo pesca nel Tirreno, conclusosi il 30 novembre, che ha contribuito a un aumento della disponibilità di pescato locale. Non mancano però alcune difficoltà legate alle recenti condizioni meteo, che in certi casi hanno reso meno regolari le forniture.

«Il mercato si presenta all’appuntamento natalizio con un’ottima vitalità – spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR –. Nonostante la fisiologica crescita della domanda, emergono diverse opportunità di convenienza, sia per il pesce che per l’ortofrutta. L’equilibrio tra prodotti di pregio e alternative più accessibili consente alle famiglie di portare in tavola qualità senza eccessi di spesa».

Tra i protagonisti immancabili delle feste resiste il capitone, molto richiesto e con quotazioni attorno ai 22 euro al chilo. In aumento anche alici, gallinella e misto per frittura, spesso scelti per antipasti e piatti della tradizione.

Va invece in controtendenza il nasello, meno ricercato in questo periodo e con prezzi in calo tra i 5 e i 10 euro al chilo per le pezzature medie. Crescono le triglie di fango del Tirreno, che oscillano tra i 9 e i 14 euro al chilo.

Alta la domanda di crostacei: la mazzancolla arriva fino a 30 euro al chilo per le grandi pezzature tirreniche, mentre i calibri medi si attestano tra i 15 e i 23 euro. Il gambero rosa resta stabile a circa 8 euro al chilo grazie all’ampia disponibilità, mentre lo scampo segna un lieve rialzo, intorno ai 35 euro al chilo.

In crescita anche i cefalopodi, con il polpo che si aggira sui 20 euro al chilo, e i molluschi bivalvi: le vongole veraci toccano i 18 euro, le telline locali scendono leggermente a 7 euro, mentre i lupini restano un’alternativa più economica, tra 4,50 e 7,80 euro.

Tipico delle feste anche l’aumento del salmone norvegese, con il fresco a circa 10 euro al chilo e l’affumicato che raggiunge i 33 euro.

Più contenuto, invece, l’andamento del mercato ortofrutticolo, dove l’incremento degli acquisti si concentra soprattutto nei giorni immediatamente precedenti le ricorrenze.

Le arance tarocco siciliane si distinguono per qualità, con prezzi intorno a 1,40 euro al chilo. Molto richiesti i clementini, che oscillano tra 0,60 e 1,20 euro, con punte di 1,50 euro per le produzioni di alta gamma di Calabria e Basilicata. Buona qualità e prezzi accessibili anche per le verdure a foglia: bietole a 1 euro al chilo e cicoria di campo a 1,50.

Tra i prodotti simbolo del Natale laziale spiccano puntarelle a 1,40 euro, broccoletti a 1 euro e broccoli a 1,30. Il carciofo resta il re delle tavole: il violetto si trova a 0,70 euro al pezzo, mentre i primi romaneschi raggiungono l’euro.

Stabili le noci Lara nazionali a circa 8 euro al chilo, mentre continua a crescere l’interesse per la frutta esotica, ormai presenza fissa nei menu delle feste.

«Il monitoraggio costante dei prezzi – sottolinea Valter Giammaria, presidente del CAR – conferma il ruolo del Centro Agroalimentare Roma come presidio di trasparenza e regolarità delle forniture in un momento cruciale per l’economia agroalimentare».

