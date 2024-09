Tramvia TVA: lavori al via nel 2025 per il nuovo collegamento Termini-Vaticano-Aurelio

I lavori per la tanto attesa tramvia che collegherà Termini, il Vaticano e l’Aurelio sono pronti a partire nei primi mesi del 2025. Questo è l’ambizioso obiettivo fissato dall’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, nel corso della recente commissione PNRR.

Roma si prepara a un nuovo capitolo di mobilità urbana con l’avanzamento del progetto TVA, che alcuni preferirebbero chiamare AVT (Aurelio-Vaticano-Termini), come proposto dal consigliere Giovanni Caudo.

Durante l’ultima commissione speciale PNRR, l’assessore Patanè, insieme alla commissaria straordinaria Maria Lucia Conti e ad Anna Donati, leader di Roma Servizi per la Mobilità, ha svelato le ultime novità e la roadmap dei lavori.

“Ad agosto abbiamo firmato il contratto con il consorzio di imprese selezionato per l’opera – ha dichiarato l’assessore – e ora sono in corso i sopralluoghi per mappare i sottoservizi. Tra qualche settimana decideremo dove far agganciare la nuova tramvia alla rete esistente: potrebbe essere a Piazza Risorgimento con la linea 3 o a Largo Argentina con la linea 8, per garantire una massima efficienza alla nuova tratta.”

Il cantiere aprirà ufficialmente nei primi mesi del 2025. Patanè ha sottolineato con orgoglio le modifiche apportate al progetto, frutto di un dialogo serrato con i cittadini: “Dopo il confronto, abbiamo dato il via alla progettazione definitiva basandoci sui punti chiave condivisi con le associazioni. Tra le novità, il tracciato centrale dei binari su Corso Vittorio, visto che la soluzione laterale non ci convinceva, e il doppio binario sui ponti Pasa e Vittorio Emanuele, evitando il passaggio davanti al Santo Spirito.”

L’appalto prevede l’acquisto di 24 nuove vetture, “che non rientrano nei finanziamenti del PNRR”, ha precisato Patanè, “mentre dieci vetture per la linea Togliatti sono coperte dal PNRR e dovranno essere pronte entro il 2025.” I lavori inizieranno dal quartiere Aurelio e, in una seconda fase, raggiungeranno Termini. È per questo che Giovanni Caudo ha suggerito di ribattezzare la linea da TVA ad AVT, mettendo in evidenza il percorso strategico che partirà dall’Aurelio.

Roma è pronta a trasformarsi e la TVA (o AVT) promette di essere il motore di questo cambiamento, creando una connessione rapida e moderna tra punti nevralgici della città.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙