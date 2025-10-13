Tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, nuova vita per il progetto: in arrivo il nodo con la linea 8

La tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, tra le opere più attese e discusse della Capitale, resta un cantiere aperto.

Ma nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli che potrebbero cambiare il volto della mobilità nel cuore di Roma.

L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha firmato una memoria di Giunta che apre la strada a un collegamento strategico tra la nuova tranvia e la linea 8, con uno snodo a largo Argentina.

La modifica riguarda il tratto da Giureconsulti a Porta Cavalleggeri, che sarà realizzato prima rispetto alla sezione da piazza Risorgimento alla stazione Termini.

L’idea, in gestazione da mesi, mira a creare un punto di scambio tra le linee, aumentando le possibilità di spostamento rapido per cittadini e turisti.

In origine, il progetto prevedeva una rotatoria in piazza Venezia, accantonata per non interferire con i lavori decennali della nuova stazione della metro C. Ora si tenta di rimettere in gioco la tranvia, partendo dai tratti dove è possibile intervenire subito.

Non mancano, però, le sfide tecniche. I lavori preparatori e lo spostamento dei sottoservizi rallenteranno i cantieri: solo per rinforzare l’acquedotto a piazza di Villa Carpegna, porta d’accesso a via Gregorio VII, serviranno almeno due anni.

La nuova tranvia utilizzerà tram a batteria particolarmente pesanti, che senza i lavori di consolidamento potrebbero danneggiare le condutture storiche del sottosuolo romano.

Un progetto ambizioso e complesso, dunque, che si muove tra cantieri, permessi e opere di ingegneria delicata.

Ma se tutto procederà secondo i piani, la TVA potrebbe diventare uno snodo strategico per la mobilità della città, collegando centro e periferia e integrando le linee esistenti.

Per i romani, resta la speranza di vedere presto i nuovi tram percorrere le strade della Capitale, riducendo traffico e tempi di percorrenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.