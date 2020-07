Tranvia Togliatti, tratta Ponte Mammolo-Cinecittà: al via i lavori entro il 2022

Sarà lunga otto chilometri e costerà 184 milioni di euro. Il progetto della Tranvia Togliatti, che unirà Ponte Mammolo a Cinecittà passando sulla Palmiro Togliatti, è contemplato nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), è stato presentato in commissione Mobilità del Municipio VII. Il progetto è stato consegnato al Ministero alla fine del 2018 per la richiesta di finanziamento, di circa 200 milioni, ottenuta all’inizio di quest’anno.

È un’infrastruttura fondamentale per tutto il quadrante Est, ed è la prima parte di un collegamento più ampio che va da Saxa Rubra a San Paolo. Interesserà anche il quartiere di Colli Aniene. È un progetto strategico, è tra i punti fermi del PUMS, perché consentirà di scambiare con Metro A, Metro B, Metro C, Tram Termini Giardinetti Tor Vergata, Tram Prenestina ed FL2.

È certamente un passo avanti rispetto al fantascientifico progetto presentato della monorotaia a 6 metri di altezza proposto dal comune di Roma nel 2010 per la stessa tratta e, per fortuna, cancellato a furor di popolo per il notevole impatto ambientale. Questa volta il progetto appare più razionale ma siamo sicuri che chi governerà questa città nel 2022 (inizio del cantiere) avrà la volontà di portare avanti la realizzazione della infrastruttura?

Il progetto avrà una durata complessiva di circa due anni e dovrebbe essere completato in tempo per il Giubileo del 2025. Qualcuno si è domandato perché non è stato messo in cantiere nel 2021 ma la risposta è semplice: i lunghi tempi della burocrazia (convenzione con il Ministero, progettazione definitiva, conferenza dei servizi, progetto esecutivo e bando di gara per lavori).

Incrociamo le dita.

Antonio Barcella