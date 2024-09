Tranvia Verano-Tiburtina, pubblicata gara realizzazione

Invitalia ha pubblicato la gara per la realizzazione della tranvia Verano –Tiburtina. Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 30 ottobre. A darne notizia è l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè.

“La tranvia – afferma l’Assessore – è un’infrastruttura breve, lunga quasi un chilometro e mezzo, ma fondamentale per la mobilità romana.

La tratta Verano-Tiburtina, il cui costo sarà di oltre 19 milioni di euro, infatti connette l’attuale via tranviaria passante per piazzale del Verano, attraverso la corsia riservata di via Tiburtina, con il secondo hub più importante per il trasporto pubblico romano, rappresentato dalla stazione Tiburtina.

Qui si esercitano tutte le funzioni del trasporto pubblico: quello di superficie, quello metropolitano, quello ferroviario nazionale e regionale, oltre alle postazioni Taxi e a quelle dedicate alla sharing mobility. L’inizio dei lavori per la realizzazione della tranvia è previsto entro la prima metà del 2025, mentre l’entrata in servizio entro la fine del 2026”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙