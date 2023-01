Tranvia viale Togliatti-Ponte Mammolo, parte la progettazione partecipata

Prosegue l’iter per la realizzazione della tranvia viale Palmiro Togliatti-Cinecittà-Ponte Mammolo, infrastruttura che vede coinvolti il IV, V e VII Municipio, nel quadrante est della capitale.

Il progetto, presentato ai cittadini, il 16 gennaio presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis, con i rappresentati delle istituzioni e i tecnici che hanno illustrato lo stato della procedura (avvio lavori, tempistiche, costo, finanziamenti), passa ora alla fase partecipativa. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini per proporre eventuali interventi migliorativi; per questo è possibile inviare idee, suggerimenti e proposte all’indirizzo assessoratollppmobilita.mun05@comune.roma.it

L’infrastruttura, con una lunghezza di 8 chilometri e una capacità stimata di circa 3.500 passeggeri per direzione nell’ora di punta, è considerata un’opera strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile poiché permetterebbe l’intermodalità con le metro A, B e C, con il Tram Termini – Giardinetti -Tor Vergata e con la linea ferroviaria FL2.

La presentazione del progetto

Scarica qui la presentazione del progetto