Trasferito da p.le Pascali il Servizio di trasferimento dei rifiuti

Finalmente spostato in un luogo meno impattante il Servizio di trasferimento dei rifiuti, dal Piazzale Pino Pascali a parte del parcheggio realizzato da RFI per la fermata Fr2 Togliatti.

Oggi è una giornata quasi storica per noi di Abitare A Roma e del Gruppo SensoCivico2.0: finalmente il Servizio di trasferimento dei rifiuti è stato trasferito da Piazzale Pino Pascali in una porzione del Parcheggio inutilizzato realizzato da RFI per ja Stazione FR2 Togliatti.

Sulla questione abbiamo lavorato e insistito da anni, assolutamente inascoltati durante la Giunta Boccuzzi. Più volte abbiamo portato la richiesta in Aula e nelle Commissioni consiliari preposte. Abbiamo sollecitato anche l’ex presidente della Commissione LLPP Christian Belluzzo, ma per realizzarla c’è voluta l’elezione della Giunta di Mauro Caliste e la nomina del Dirigente di Ama Municipale che si era detto immediatamente favorevole alla proposta. E, in conclusione da stamattina quella proposta è diventata finalmente realtà.

Piazzale Pino Pascali è sarà liberata. Sul parcheggio dell’RFI il nostro giornale era anche intervenuto con iniziative messe anche in onda sulla Tv di Stato attraverso la trasmissione “Buongiorno Regione”.

Ora, come sempre accade in queste circostanze qualcuno cercherà di mettere il cappello sul risultato raggiunto, che come già detto va invece attribuito alla nostra caparbietà e a come intendiamo l’informazione fatta sul territorio, a chi ci ha ascoltato in passato e soprattutto a Mauro Caliste Presidente e alla sua Giunta, e all’intuizione del Sindaco Gualtieri per le Ama di Municipio e al Dirigente preposto.

Adesso avanti tutta per la sistemazione del manto stradale del Piazzale, l’eliminazione di tutte le alcove del mercimonio sessuale, alla pulizia di via Severini e alla sistemazione dello square centrale della Palmiro Togliatti specialmente nel primo tratto, all’illuminazione del parcheggio accanto alla CMB e alla realizzazione di una pensilina (con illuminazione) alla fermata Atac.