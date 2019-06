Trasparenza, Figliomeni-De Priamo (FDI): “Urgente Commissione su allontanamento dei volontari dai canili”

“Ci sono giunte notizie da alcune associazioni di volontariato, che prestano il loro supporto presso i canili comunali Muratella e Ponte Marconi, che una volontaria, dopo i fatti accaduti domenica scorsa, è stata allontanata dal canile Muratella a seguito di alcune immagini video e fotografiche girate dalla medesima presso il settore sanitario. Da quanto ci è stato riportato, tale richiesta decisa dal responsabile gestore di Muratella, poi confermata da un funzionario del Dipartimento Tutela Ambientale, va approfondita.

“Infatti non risulterebbe un regolamento che vieti l’accesso dei volontari ai canili comunali e la normativa vigente in materia prevede al contrario la presenza dei medesimi per la loro collaborazione fattiva e per incentivare le adozioni degli animali, anche tramite riprese video e fotografiche. A questo riguardo come Fratelli d’Italia abbiamo richiesto la convocazione urgente di una seduta della Commissione Trasparenza, vista la scarsa chiarezza che purtroppo si rileva su questo tema, chiedendo di invitare in commissione il Sindaco, il Direttore della Asl Rm3, il dirigente Dipartimento Tutela Ambientale e dell’Assessore regionale all’Ambiente oltre le associazioni animaliste”.

Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio.