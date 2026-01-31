Trasporti, domani scattano i nuovi orari Astral: novità per Tivoli, Colleferro e Subiaco

Scattano da domani, sabato 1° febbraio, le nuove rimodulazioni del trasporto pubblico locale nelle Unità di Rete 3 “Valle del Sacco” e 5 “Valle dell’Aniene”.

Le modifiche sono il risultato di un confronto avviato nelle scorse settimane tra Regione Lazio, Astral e i Comuni interessati, un dialogo che proseguirà anche nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori segnalazioni e affinare la pianificazione del servizio.

Valle del Sacco: cambiano orari e percorsi tra Segni e Colleferro

Per quanto riguarda l’UdR 3, le novità interessano le due linee che collegano il Comune di Segni alla stazione ferroviaria di Colleferro, passando per l’ospedale.

Gli interventi riguardano sia gli itinerari sia gli orari di partenza e arrivo, con l’obiettivo di rendere il servizio più funzionale alle esigenze di pendolari e utenti sanitari.

Valle dell’Aniene: bus scolastici e collegamenti potenziati

Più articolato il pacchetto di modifiche nell’Unità di Rete 5. A Tivoli, per migliorare il trasporto degli studenti negli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici, la linea 14, nei soli giorni di scuola, vedrà due corse ordinarie trasformate in corse scolastiche.

A Subiaco, invece, cambiano i percorsi delle linee 11 e 12, che saranno riorganizzati per servire in modo più capillare le aree residenziali, evitando zone non abitate e garantendo un miglior interscambio con il capolinea Cotral.

Sempre la linea 11 vedrà inoltre il prolungamento di quattro corse giornaliere fino al sito turistico di Santa Scolastica, senza variazioni rispetto ai chilometri previsti dal contratto di servizio.

Collegamento diretto fino a Tivoli

Novità importanti anche per la linea intercomunale 8, che collega cinque Comuni della Valle dell’Aniene lungo la direttrice di via Empolitana.

La linea verrà prolungata fino a Tivoli, con capolinea a Largo Saragat, eliminando così la necessità del cambio bus alla stazione ferroviaria di Castel Madama.

Di conseguenza, la linea 10, che finora garantiva un collegamento interno a Tivoli con prolungamenti verso San Polo dei Cavalieri, non raggiungerà più la stazione di Castel Madama.

Il nuovo capolinea sarà attestato nella frazione di Santa Balbina. È inoltre in fase di recepimento una richiesta del Comune di Gallicano, che diventerà operativa dalla prossima settimana.

Astral e Regione: «Servizi più efficienti, stessi chilometri»

«Con queste rimodulazioni andiamo incontro alle osservazioni dei Comuni delle UdR 3 e 5 — spiega Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral spa — con l’obiettivo di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze dei cittadini, mantenendo invariata la produzione chilometrica prevista dai contratti di servizio».

Sulla stessa linea l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera:

«Stiamo intervenendo su un piano ereditato dalla precedente amministrazione che necessitava un confronto diretto con i territori. I tecnici di Regione e Astral stanno lavorando con Comuni e gestori per integrare le Unità di Rete e migliorare l’efficienza del trasporto pubblico locale, soprattutto nei centri più importanti».

