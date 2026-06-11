Trasporto pubblico nel Lazio, arrivano gli sconti sugli abbonamenti annuali “Metrebus Plus”

Un paracadute contro il caro-vita per chi ogni giorno si sposta sul territorio regionale per motivi di studio o di lavoro.

A partire da venerdì 12 giugno, la Regione Lazio darà il via libera a un nuovo pacchetto di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico.

La misura consentirà ai cittadini residenti di acquistare gli abbonamenti annuali “Metrebus Plus” – validi per le Unità di Rete (UdR) gestite dall’azienda pubblica Astral – beneficiando di corposi sconti parametrati sulla base della situazione economica e della composizione del nucleo familiare.

Il provvedimento, varato dagli uffici della Pisana, estende di fatto le tutele sociali già in vigore per i trasporti locali anche a questo comparto della mobilità.

L’obiettivo dichiarato della governance regionale è duplice: incentivare l’abbandono del mezzo privato a favore della mobilità sostenibile e alleggerire l’impatto delle spese di viaggio sui bilanci domestici delle famiglie laziali.

L’architettura dell’agevolazione poggia su una riduzione base del 30% sul costo della tessera annuale, riservata a tutti i residenti che presentino un indicatore Isee non superiore alla soglia dei 25.000 euro.

Il meccanismo di welfare diventa ancora più vantaggioso per i nuclei familiari che scelgono di acquistare più di un titolo di viaggio.

In un’ottica di premialità per le spese plurime, lo sconto subisce una maggiorazione progressiva:

aumenta del 10% per l’acquisto della seconda tessera, del 20% in corrispondenza del terzo

abbonamento e sale fino al 30% a partire dalla quarta formula sottoscritta all’interno della stessa famiglia.

Sono inoltre previsti canali di tutela rafforzati, con percentuali di detrazione superiori, per le fasce di popolazione ritenute più vulnerabili.

Rientrano in questa platea i nuclei con un Isee inferiore ai 15.000 euro, le famiglie al cui interno siano presenti persone con disabilità grave, i nuclei monogenitoriali con figli fiscalmente a carico e le famiglie numerose.

Per poter usufruire dei tagli tariffari, gli utenti dovranno seguire un iter digitale suddiviso in due passaggi obbligati:

I nuovi abbonamenti così emessi avranno una copertura temporale di dodici mesi esatti a partire dal giorno del rilascio e consentiranno il libero accesso esclusivamente alle linee e ai servizi integrati all’interno delle Unità di Rete Astral attualmente in funzione sul territorio.

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