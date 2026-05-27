Trastevere, mezzo milione per il mercato di San Cosimato: banchi più grandi e restyling della piazza

Un crocevia sospeso tra la vivacità della movida serale, le arene cinematografiche estive del Piccolo America e la routine quotidiana dei residenti. Piazza San Cosimato, uno degli spazi più identitari dell’intero rione Trastevere, si appresta a cambiare volto grazie a una profonda operazione di rigenerazione urbana.

Il Municipio I ha infatti impresso un’accelerazione al piano di rilancio del suo storico mercato all’aperto, mettendo in campo un doppio binario d’azione: il rinnovo totale delle concessioni commerciali e un robusto intervento di riqualificazione strutturale.

L’Amministrazione punta a sanare una situazione di stallo che si trascina da anni. Se dal punto di vista culturale la piazza rappresenta un’eccellenza consolidata nel panorama capitolino, la dimensione mercatale diurna sconta da tempo il peso di strutture obsolete, arredi deteriorati e servizi non più rispondenti alle necessità del quartiere.

Il nuovo bando e la rivoluzione degli spazi

La prima fase del piano passerà attraverso il riordino burocratico e logistico delle licenze. Entro la metà di giugno, gli uffici municipali pubblicheranno un nuovo bando pubblico destinato agli operatori della cosiddetta “stecca lunga”, l’area coperta che ospita le attività tradizionali come macellerie, pescherie, banchi alimentari e fiorai. Contestualmente, verrà ridisegnata la mappa dei posteggi mobili dedicati all’ortofrutta e all’abbigliamento.

La vera novità risiede nella filosofia del layout: si punterà su una riduzione del numero complessivo dei banchi in favore di una maggiore qualità e fruibilità degli spazi. Gli stalli verranno ottimizzati e ridotti a quindici unità totali, ma ciascuna postazione disporrà di una superficie decisamente più ampia rispetto al passato (circa quattro metri per cinque). Moduli più grandi e funzionali, pensati per rendere le attività commerciali più attrattive e per garantire un passaggio ordinato e arioso a cittadini e turisti.

Mezzo milione per le infrastrutture: il modello Mercato dell’Unità

Sul fronte dei lavori pubblici, il Municipio ha stanziato un fondo straordinario di 500mila euro. Le risorse saranno impiegate per un restyling completo delle componenti strutturali della piazza: dal rifacimento delle pavimentazioni sconnesse e la sostituzione delle griglie per il deflusso delle acque piovane, fino alla ristrutturazione integrale dei servizi igienici pubblici e alla manutenzione delle coperture della stecca fissa.

Questo intervento non viaggia isolato, ma si inserisce in una più ampia linea strategica coordinata dal Campidoglio per la salvaguardia dei mercati storici della città. Sulla scia della prossima riapertura dello storico Mercato dell’Unità nel quartiere Prati, anche San Cosimato viene considerato un presidio sociale ed economico fondamentale contro la desertificazione commerciale dei rioni storici.

L’obiettivo della giunta di prossimità è trasformare l’area in un polo di aggregazione moderno, integrato e capace di far coesistere la naturale vocazione turistica di Trastevere con le irrinunciabili esigenze di vivibilità di chi il quartiere lo abita tutti i giorni.

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