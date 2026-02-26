Trastevere, riapre il Bar San Calisto: “Marcellino” è di nuovo in cassa

La saracinesca verde è tornata su, e con lei un pezzo dell’anima di Roma. Piazza San Calisto riabbraccia il suo “baretto” per eccellenza, rimasto chiuso per 45 giorni per consentire necessari lavori di manutenzione.

Un’attesa che per i frequentatori abituali – dai residenti storici agli studenti, fino ai turisti in cerca della Trastevere più autentica – è sembrata un’eternità.

Marcellino al timone dal 1969

A dare il benvenuto ai primi clienti c’è, come sempre, Marcello Forti. Per tutti semplicemente “Marcellino”, è il custode di questo tempio della romanità dal 1969.

Nonostante il passare dei decenni e la gentrificazione aggressiva del quartiere, Marcello resta saldo al suo posto in cassa, oggi affiancato dal figlio Valerio.

Il locale ha mantenuto la sua estetica inconfondibile: sulle pareti resistono i gagliardetti delle squadre di calcio e le foto ingiallite di Falcao e Di Bartolomei.

Sebbene il marmo del bancone sia nuovo, l’atmosfera è rimasta quella degli anni Ottanta, quando il bar si ampliò assorbendo i locali di una vecchia merceria adiacente.

I prezzi che resistono alla crisi

Ciò che rende il San Calisto un caso unico a Trastevere è la sua politica dei prezzi. In un quartiere dove lo spritz e il caffè hanno raggiunto cifre da capogiro, “il Calisto” ha sempre mantenuto tariffe popolari, restando fedele alla sua identità di bar di quartiere aperto a tutti, senza distinzioni di censo o provenienza.

Stasera “sorpresona” con Carl Brave

La festa per la riapertura entrerà nel vivo nel tardo pomeriggio. Attraverso i canali social, è stato annunciato un appuntamento speciale per le ore 18:00: la “sorpresona” vedrà come protagonista il rapper e cantautore Carl Brave.

L’artista, che al San Calisto ha dedicato versi e immagini nei suoi video, ha dato appuntamento ai fan con un laconico ma efficace: «Ci vediamo al solito Bar».

Un binomio, quello tra la musica romana contemporanea e lo storico locale, che promette di riempire la piazza come nelle migliori serate estive.

