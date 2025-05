Tre mesi di musica con Rome Summer Fest

“We are the sound”: è il claim scelto per l’edizione del Rome Summer Fest 2025 presentato oggi, presso la Sala delle Bandiere in Campidoglio alla presenza del Sindaco, Roberto Gualtieri, dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, del Presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti e dell’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci.

Un claim che riassume perfettamente l’anima del festival: un viaggio attraverso i suoni del mondo, che vedrà salire sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, artisti di fama mondiale come Sting (7 luglio), Patti Smith (15 settembre), gli Skunk Anansie (8 luglio), Nile Rodgers & Chic (15 luglio), Stereophonics (29 agosto), Steve Hackett (6 settembre), solo per citarne alcuni.

Con 70 date in cartellone per 3 mesi di musica, da giugno a settembre, il Roma Summer Fest vedrà protagonisti alcuni degli artisti più importanti del panorama internazionale e nazionale, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romana, offrendo un’esperienza musicale senza confini capace di attraversare generi e generazioni con un cartellone che per numeri e qualità rappresenta un unicum nel panorama musicale europeo.

Per la prima volta la programmazione estiva si aprirà alla musica elettronica coinvolgendo alcuni dei dj e artisti più importanti del momento come Black Coffee che inaugurerà il Roma Summer il 18 maggio con un’esclusiva anteprima.

Il ricco programma abbraccerà generi che vanno dal rock alternativo al cantautorato italiano, fino all’urban e hip-hop internazionale.

Molti i nomi di spicco delle artiste e degli artisti italiani fra cui Serena Brancale, una delle voci più interessanti del jazz contemporaneo (7 giugno), Loredana Bertè regina indiscussa del rock (23 giugno) Serena Rossi (24 giugno), Diodato, (11 settembre), The Kolors (16 settembre), Benji e Fede, (17 settembre) e molti altri.

Tra le novità di quest’anno anche il coinvolgimento della Casa del Jazz che ospiterà alcuni concerti e un nuovo spazio ad animare le notti estive dell’Auditorium: dal 2 giugno ai Giardini Pensili una line up di dj internazionali e artisti di fama mondiale, con alcuni tra i nomi più iconici e innovativi della scena elettronica.

“Con un cartellone ricchissimo di artisti di fama internazionale e l’atmosfera unica dell’Auditorium – ha detto il Sindaco Gualtieri – il Roma Summer Fest rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Un’esperienza culturale straordinaria, capace di unire la città con proposte musicali che spaziano tra generi e generazioni. È anche grazie ad eventi come questo che Roma si conferma meta internazionale per gli amanti della musica e per i turisti, regalando al mondo l’immagine di una città moderna, vivace e dinamica”.

“Il Summer Fest di Roma – ha detto dal canto suo l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio – è uno dei grandi eventi culturali della Capitale in cui convivono le molte anime della città grazie a un cartellone che si rivolge a una platea ampia e diversificata. Una delle occasioni in cui si respira la straordinaria voglia di partecipazione e di relazione e delle cittadine e dei cittadini romani.

Il festival porta all’Auditorium artisti di fama mondiale e artisti emergenti, in un panorama caleidoscopico che spazia dal cantautorato alla musica elettronica. Sarà una grande festa lunga tutta l’estate”.

Gli eventi di Rome Summer Fest 2025

