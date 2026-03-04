Trionfale, l’ex Mercato dei Fiori rinasce: bando da 12 milioni per sport, teatro e fitness

Dopo anni di cancelli chiusi e degrado, l’ex Mercato dei Fiori di via Trionfale si prepara a voltare pagina. I quasi 7 mila metri quadrati dell’immobile pubblico diventeranno un nuovo centro polifunzionale al servizio del quartiere, grazie a un bando di valorizzazione presentato questa mattina dal Roma Capitale.

L’avviso è rivolto a soggetti privati, ma anche ad associazioni ed enti del terzo settore. Le proposte potranno essere presentate fino al 31 luglio 2026.

Concessione di 50 anni, canone base da 120 mila euro

Il bando prevede una concessione di lunga durata — 50 anni — con una base d’asta fissata a 120 mila euro annui. È consentita la sublocazione degli spazi e viene garantita ampia autonomia progettuale, purché nel rispetto delle linee guida stabilite dall’amministrazione.

Il perimetro è chiaro:

60% della superficie dovrà essere destinato ad attività sportive e culturali;

40% ad attività commerciali, con un tetto massimo del 15% riservato alla ristorazione.

Un equilibrio pensato per garantire sostenibilità economica senza snaturare la vocazione pubblica dell’intervento.

Ristrutturazione a carico del concessionario

Sarà il soggetto vincitore a farsi carico della completa riqualificazione dell’immobile, con un investimento stimato tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Oltre ai lavori di ristrutturazione, il futuro concessionario dovrà garantire manutenzione ordinaria e straordinaria, ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e assicurare la tenuta economica del progetto nel lungo periodo.

«Si apre una fase nuova per il quadrante di via Trionfale», ha dichiarato l’assessore al Patrimonio Tobia Zevi. «Parliamo di quasi 7 mila metri quadrati che, dopo anni di chiusura, tornano al centro di un progetto concreto di rigenerazione. L’obiettivo è attrarre investimenti privati senza perdere la proprietà pubblica e con regole molto chiare».

Le richieste dei cittadini: sport e cultura

Il progetto affonda le radici in un percorso partecipativo che nei mesi scorsi ha coinvolto oltre 4 mila residenti del quartiere e delle zone limitrofe.

Dal sondaggio è emersa una richiesta netta: spazi per attività sportive — in particolare fitness e nuoto — e luoghi dedicati alla cultura, dal teatro alla musica, fino alle esposizioni.

«Le idee dei cittadini diventano progetto», ha sottolineato Yuri Trombetti, presidente della Commissione Patrimonio. «Sarà un hub culturale, sportivo e sociale, capace di unire interesse pubblico e sostenibilità economica. Non consumiamo nuovo suolo, rigeneriamo ciò che già è dei romani».

