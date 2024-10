“Triplete” della Mostra/Mercato del Tiburtino – 25, 26, 27 ottobre 2024

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, “Triplete” della Mostra/Mercato nel Municipio IV.

Venerdì 25 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in via Tiburtina, Roma (quartiere Pietralata/Portonaccio), sui marciapiedi dei civici dispari, dall’altezza via delle Cave di Pietralata fino a via R. Simoni, ci saranno prodotti di Artigianato, Commerciale, Prodotti tipici regionali, abbigliamento, ecc. .

Sabato 26 ottobre, dalle 10.00 alle 24.00 in largo A. Beltramelli, stessi prodotti di cui sopra, con l’aggiunta di “degustazione di vini e area food”.

Domenica 27 ottobre, dalle 8.00 alle 19.00, in viale Kant, altra mostra di prodotti di Artigianato, Commerciale, Prodotti tipici regionali, abbigliamento, ecc.

Gli eventi sono organizzati dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (Presidente Fabiana, con la collaborazione delle Socie Patrizia e Sonia).

E’ anche un modo per uscire, passare una giornata diversa, curiosare tra gli stand, le bancarelle ed acquistare prodotti tipici, ma anche di altro genere, culinari e non, e fruire, in largo Beltramelli, del food presente.

Nelle immagini le locandine dei 3 eventi

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙