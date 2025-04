Trump e Zelensky si incontrano in Vaticano: “Colloquio molto produttivo”

Nel cuore di una Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco, tra il silenzio solenne e la commozione dei fedeli raccolti in piazza San Pietro, si è consumato un incontro tanto inatteso quanto carico di significati geopolitici: Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono stretti la mano in Vaticano.

La conferma è arrivata poche ore dopo, sia dalla Casa Bianca sia dal portavoce del presidente ucraino, Sergei Nykyforov, che ha parlato di un colloquio «molto produttivo».

L’incontro, avvenuto a margine delle esequie, si è svolto lontano dai riflettori, in un clima di massima riservatezza, come imponeva la solennità del momento.

“Il faccia a faccia si è già concluso”, ha dichiarato Nykyforov nella notte al Kyiv Independent, lasciando intendere che, seppur breve, il confronto è stato significativo.

Non trapelano, per ora, ulteriori dettagli su quanto discusso dai due leader, ma la coincidenza di tempo e luogo – un evento di portata mondiale come i funerali del Papa – aggiunge ulteriore peso all’incontro.

La città eterna, già teatro della storia millenaria della cristianità, è diventata ancora una volta crocevia della politica globale, accogliendo non solo il commiato al pontefice, ma anche un momento di dialogo tra due protagonisti di primissimo piano della scena internazionale.

