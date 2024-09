Turismo, presentato workshop “Buy Lazio & Rome”

È stato presentato mercoledì 18 settembre il Workshop Turistico Internazionale “Buy Lazio & Rome”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Roma, in programma nella Capitale dal 19 al 22 settembre 2024.

Il Workshop è realizzato con il supporto di ENIT S.p.A., della Regione Lazio, di Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, del Convention Bureau Roma e Lazio e in collaborazione con le altre Camere di Commercio del Lazio e le Associazioni di categoria.

Il “Buy Lazio & Rome” è una importante piattaforma di incontro d’affari tra la domanda internazionale e l’offerta turistica di Roma e del Lazio, dove viene valorizzato l’intero sistema turistico regionale: dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d’affari.

“La sfida che ci poniamo come Comune è rendere il turismo odierno compatibile con la vita della città – ha spiegato l’Assessore Onorato -; Roma vive un momento da record sul turismo, anche se qualcuno crede che sia scontato. Come azione ci siamo posti di fare ripartire i flussi turistici, in una situazione in cui non poco più di un anno fa, abbiamo avuto il minimo storico, senza nessuna certezza sulla ripartenza.

Mentre, quest’ anno, la permanenza media dei turisti è stata 3,9 – 4 giorni, i numeri sono cambiati. Abbiamo constatato che aver investito su grandi eventi, musica, sport ed eventi congressuali sia stata una mossa vincente. Questo evento è importante perché crea una connessione preziosa tra tante imprese di Roma ma anche province del Lazio e dei buyer, coloro che decidono dove portare e spostare i flussi”.

“La valorizzazione degli itinerari alternativi ci permette di decongestionare i flussi turistici che continuano a crescere; – ha sottolineato ancora Onorato – nel 2024 batteremo il record di 50 milioni di presenze del 2023. Abbiamo una serie di luoghi, dal Parco Archeologico di Ostia Antica alla Città di Gabi, che se potessero essere staccati e messi in altre città varrebbero di per sè un viaggio”.

A questa edizione partecipano 68 Buyer provenienti dai mercati europei, dal Nord e Sud America e dal Giappone e 120 Seller del Lazio espressione dei vari prodotti turistici.

Nella giornata del 20 settembre si svolgeranno in presenza, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, gli incontri BtoB tra Buyer e Seller programmati attraverso la piattaforma di agenda on line. Sono oltre 1.200 gli appuntamenti già registrati tra gli operatori partecipanti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙