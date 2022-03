Tutela ambiente, non basta solo piantare un albero

Recentemente abbiamo segnalato il prelevamento di acqua presso la zona umida della Tenuta della Mistica che alcuni “volontari riforestatori” hanno utilizzato per innaffiare le piante messe a dimora nell’ultimo periodo. Piccole piante di alberi posizionate in maniera invasiva che rischiano di alterare in maniera grave un habitat e un ecosistema che si è generato, mantenuto e sviluppato in maniera autonoma senza la necessità di nessun intervento esterno.

Chi si occupa di forestazione urbana sa che bisogna procedere attraverso uno studio e osservazione del sito preso in esame, sia dal punto di vista della flora sia dal punto di vista della fauna. Sa che vanno usate specie autoctone, che le piante vanno posizionate imitando per quanto possibile l’azione della natura e che, oltre alle alberature, rivestono una notevole importanza anche gli arbusti. Ma soprattutto sa, o almeno è consapevole, dei limiti dettati dal buon senso che si sviluppa dall’osservazione, dalla frequentazione e dallo scambio di conoscenze e informazioni con associazioni e volontari che si occupano del tema che, tra le altre cose, conoscono le direttive europee e le normative vigenti.