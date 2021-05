Umberti: “Mezzo milione di euro di spesa prevista per bonificare e riqualificare la sede del Municipio IV, di via Tiburtina”

“Non c’è programmazione, c’è solo il nulla a livello politico nel Municipio IV”, è lapidario Massimiliano Umberti, ex CapoGruppo PD e candidato alle prossime primarie municipali del centro sinistra(in programma il 20 giugno).

“I dipendenti del Municipio IV quando piove lavorano con l’ombrello in testa. Questi soldi serviranno a ben poco, serve solamente la nuova sede; serve un cambio di passo, una visione, una programmazione. Il Comune di Roma ha stanziato questi soldi su sollecito e ordine dell’ASL perché, da controlli, quella struttura versa in uno stato pietoso, inadeguato a livello normativo”, prosegue Umberti, “serve una sede confortevole per chi ci lavora quotidianamente e pazientemente e una vera casa per tutti i cittadini del nostro caro Municipio IV”.