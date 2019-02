Un emozionante incontro con due Poeti in Via del Pergolato

Quello che segue è un resoconto scritto dagli alunni della Classe V A “via del Pergolato” che, ringraziandoli, volentieri pubblichiamo.

Mercoledì 19 dicembre 2018 i Poeti Giovanna Giovannini e Vincenzo Luciani sono venuti in visita nella nostra classe per parlare di Poesia. Per tutta la settimana precedente ci siamo sentiti euforici, impazienti e curiosi per l’imminente incontro. Con loro abbiamo condiviso tante emozioni e molta allegria.

Un bel momento è stato quando il signor Luciani ha letto la poesia “Lentiggini e sorrisi” che ha composto per una ragazzina di cui si era innamorato quando aveva la nostra età.

Una cosa ci ha colpito: la simpatia e la grazia della signora Giovannini.

Abbiamo parlato di felicità, famiglia, amicizia, amore esternando con spontaneità i nostri sentimenti. Ci hanno fatto sentire importanti nel momento in cui hanno ascoltato con molta attenzione i nostri pensieri, le nostre opinioni e letto alcune nostre poesie.

Da questo incontro abbiamo imparato che la Poesia è spontaneità, naturalezza e bellezza d’ animo … dobbiamo saper vedere qualsiasi momento della vita in maniera poetica … aiuterebbe tutti gli uomini a vivere meglio.

Dopo aver fatto insieme uno spuntino, li abbiamo ringraziati e invitati a tornare ancora a farci visita. Questo susseguirsi di emozioni, sensazioni e vivo entusiasmo hanno fatto di questo giorno … un giorno speciale che ricorderemo per sempre!

a. s. 2018/19 CLASSE V A “Via dei Pergolato”