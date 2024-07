Un evento artistico a scuola

Come tutti i giorni il suono della campanella risuona nelle aule e nei corridoi della scuola secondaria di primo grado Ludovico Pavoni, ma il 23 maggio 2024, si percepisce un’atmosfera diversa. I ragazzi della scuola primaria Grazia Deledda (4c, 5a, 5b, 5c) insieme ai ragazzi della classe 2c della L. Pavoni si riversano festosi nella spaziosa hall dell’istituto insieme ai loro insegnanti.

Il motivo di tanto entusiasmo è che oggi si inaugura una mostra sul tema Arte e Libertà e le pareti della sala di rappresentanza sono tappezzate con disegni realizzati proprio da questi studenti con l’ausilio dei loro professori.

Tutto è iniziato qualche mese prima in Campidoglio quando, alla presentazione del libro “Via Margutta e gli studi d’artista” di Manuela Ottaviani; erano presenti l’archeologa Olga Di Cagno, editor del libro, e la prof.ssa Serena Passalalpi Ferrari, insegnante presso la scuola G. Deledda nonché discendente di Giordano Bruno Ferrari, protagonista della vita artistica di via Margutta oltre che ardente patriota, fucilato dai nazisti a Forte Bravetta nel 1944.

Da questo incontro è nata l’idea di portare i ragazzi in via Margutta affinché avessero un contatto con la bellezza della strada dell’arte più famosa e più antica del mondo ma soprattutto per illustrare gli ideali di fratellanza e libertà così presenti nell’arte di tutti i tempi.

La passeggiata nella strada dei pittori si è svolta il 15 maggio con la presenza di circa 80 studenti oltre agli insegnanti, ad Olga Di Cagno e Manuela Ottaviani. La risposta dei ragazzi è stata entusiasta oltre ogni aspettativa e la loro partecipazione all’evento è stata perfetta tanto che alcuni galleristi della strada li hanno invitati ad ammirare da vicino pregiati dipinti esposti sulle pareti, momenti preziosi di contatto con l’arte che sono stati molto apprezzati.

Ma allora perché non provare ad essere artisti? Perché non esprimere attraverso un disegno la propria idea di fratellanza, libertà e bellezza? L’idea degli insegnanti è stata subito accolta e i giovani artisti hanno iniziato a lavorare con i colori, i segni, i disegni creando delle opere intense ed originali. Il 23 maggio alle h.10.30, quando è suonata la campanella, erano tutti lì, presenti al taglio del nastro con tanta allegria e tanta voglia di spiegare a parole i loro lavori.

Un’esperienza profonda, intensa, dolcissima realizzata grazie ad un corpo docente motivato e competente, grazie alla direttrice dott.ssa Pera, grazie al dott. Maurizio Mattana presidente della commissione cultura del V Municipio, grazie a Olga Di Cagno e Manuela Ottaviani ma soprattutto grazie a questi piccoli artisti e fantastici ragazzi. Con la speranza di poterli ancora guidare in altre passeggiate alla scoperta della nostra meravigliosa città, con l’augurio che possano continuare ad esprimere le loro emozioni come hanno fatto in occasione di questo straordinario evento.

Manuela Ottaviani

