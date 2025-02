Un nuovo volto per l’Arco di Travertino: al via il polo civico con biblioteca e coworking

Dopo anni di attese, ritardi e promesse non mantenute, finalmente qualcosa si muove. Il gigantesco spazio sopra il parcheggio multipiano di Arco di Travertino, per troppo tempo rimasto un’incompiuta, si prepara a rinascere.

I cantieri sono ufficialmente partiti l’11 febbraio, segnando l’inizio di un intervento da 12 milioni di euro, il più oneroso tra quelli finanziati con i 50 milioni del PNRR destinati ai poli civici di Roma.

Un progetto atteso da oltre un decennio

Per chi abita in zona, quello che oggi è un enorme spazio inutilizzato ha rappresentato per anni il simbolo dello spreco e della cattiva gestione. Ora, però, le cose stanno per cambiare: nei 6mila metri quadrati di superficie sorgeranno una biblioteca moderna, spazi per il coworking, un’ampia sala conferenze, un’area espositiva e persino un punto ristoro. Una trasformazione che punta a ridare vita a un’area rimasta per troppo tempo un’enorme scatola vuota.

Stop ai presidi sanitari, spazio alla cultura

Se in passato si era ipotizzato di ospitare in questi spazi un presidio della Polizia locale o un centro sanitario della ASL, entrambe le idee sono state accantonate.

La struttura non è compatibile con un utilizzo sanitario su più livelli a causa di vincoli normativi e problemi legati alla sicurezza antincendio.

Al loro posto, il progetto prevede una forte vocazione culturale e aggregativa, con un piano interamente dedicato alla nuova biblioteca e un altro pensato per accogliere eventi e iniziative per la cittadinanza.

Il nodo irrisolto: arredi e personale

Se il progetto è finalmente partito, restano però alcune incognite. Il finanziamento PNRR copre i lavori di realizzazione, ma non l’acquisto degli arredi.

Un problema non da poco, come ha sottolineato Giovanni Caudo, presidente della commissione PNRR del Campidoglio: “Sarebbe assurdo investire milioni di euro e poi lasciare questi spazi vuoti. Dobbiamo trovare soluzioni in tempo”.

A ciò si aggiunge il tema del personale. Le biblioteche comunali soffrono già di una grave carenza di organico, e senza un piano per assumere nuovi addetti, il rischio è che i locali restino inutilizzati.

Residenti tra entusiasmo e perplessità

Gli abitanti della zona accolgono con favore l’inizio dei lavori, ma non senza qualche rimpianto. La richiesta di un presidio socio-sanitario resta alta, soprattutto considerando l’età media della popolazione locale. “Un punto informativo per i servizi sanitari, dove poter ottenere informazioni e prenotare visite, sarebbe di grande aiuto”, sottolinea Rosalba Zabaglia, rappresentante del comitato di quartiere.

L’idea non è stata scartata del tutto: al piano terra ci sarebbe lo spazio per un piccolo sportello, ma la sua attivazione dipenderà dalla disponibilità della ASL e dalla volontà politica di raccogliere le istanze del territorio.

Obiettivo: dicembre 2026

Se tutto procederà senza ulteriori intoppi, il nuovo polo civico di Arco di Travertino dovrebbe essere pronto entro dicembre 2026, grazie a una proroga sui tempi di consegna concessa ai progetti PNRR legati ai poli civici.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo anni di attese e false partenze, i residenti sperano che questa sia davvero la volta buona.

