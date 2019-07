Un parco a La Rustica tra le opere finanziate con avanzo di amministrazione 2019

Tra le opere finanziate dal Campidoglio con l’avanzo di amministrazione 2019 c’è il “Parco dell’Acquedotto Vergine”, a La Rustica.

“L’ area destinata a parco – specifica il capogruppo M5S del Municipio Roma 5, Oietro Rossi – è di circa 13.000 mq. ed è compresa tra via della Rustica e via Atessa. Elemento caratterizzante del futuro parco è il passaggio sotterraneo dell’antico Acquedotto Vergine, costruito da Agrippa nel 19 a.C. per alimentare le sue Terme ed il cui nome deriva dalla leggenda di una ragazza (Virgo) che avrebbe indicato ad alcuni soldati assetati la posizione delle sorgenti”.

“Il vecchio progetto del 2003, presente sul sito del comune di Roma – continua Rossi – prevedeva la realizzazione di un parco lineare con due percorsi differenti con la valorizzazione degli elementi di segnalazione del sistema idrico con punti di sosta e indicazioni sulla storia dell’Acquedotto Vergine e la presenza anche di parchi giochi.”

I tempi

“Per questa – conclude Rossi – come per tutte le altre opere finanziate con avanzo di amministrazione devono essere indette le gare e impegnati i fondi entro il 31/12/2019 per poter essere eseguite entro ulteriori 12 mesi (2020). Si tratta di un totale di 500.000 euro comprensivi delle spese per la progettazione esterna”.