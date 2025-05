Una barriera contro l’inciviltà: AMA blinda l’area rifiuti nel VI Municipio

Dopo mesi di attesa e segnalazioni da parte dei residenti, sono finalmente iniziati i lavori di copertura e recinzione dell’area Ama di via del Fuoco Sacro, nel cuore del VI Municipio. Una mossa concreta per migliorare un servizio molto utilizzato – e spesso, purtroppo, maltrattato.

Si tratta della postazione dedicata al conferimento dei rifiuti ingombranti, operativa dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12, che oggi registra una media di 250 accessi settimanali.

Numeri importanti, che si traducono in oltre 35 tonnellate di materiali raccolti ogni settimana, tutti destinati correttamente alle filiere del riciclo.

L’intervento in corso prevede l’installazione di pannelli informativi e protettivi, che andranno a delimitare l’area, migliorandone non solo l’aspetto, ma anche la sicurezza. Accanto a questi, continuerà il presidio di vigilanza già attivo da diversi mesi, pensato per scoraggiare comportamenti scorretti e usi impropri dell’area.

L’obiettivo è chiaro: dire basta alle micro-discariche abusive, che soprattutto nelle ore notturne trasformano spazi pubblici in luoghi di degrado. Non è un rischio teorico: la zona ha già vissuto episodi critici.

Dopo la chiusura dell’isola ecologica mobile di largo Boltri nell’agosto 2023, l’area era stata presa d’assalto da chi abbandonava materassi, vecchi mobili, elettrodomestici.

Il 22 agosto, Ama e Polizia Locale dovettero intervenire con un’operazione straordinaria di bonifica: rimossi 14 metri cubi di rifiuti, elevate diverse sanzioni.

Per rimediare, il 16 settembre è stata inaugurata la nuova isola ecologica su via del Fuoco Sacro. Una risposta concreta, ma che da sola non bastava. Da qui la decisione di potenziare l’area, recintandola e dotandola di segnaletica chiara, per accompagnare i cittadini verso un conferimento più ordinato e responsabile.

Non si tratta solo di una questione di ordine pubblico o di decoro urbano. «Questi atti di inciviltà non solo deturpano l’ambiente – ricorda Ama – ma possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica, trattandosi spesso di materiali potenzialmente pericolosi, abbandonati senza alcuna precauzione».

Il progetto si inserisce in un piano più ampio di miglioramento del servizio di raccolta nelle periferie romane, dove più forte si fa sentire il bisogno di punti di raccolta regolari. Non a caso, è stato annunciato anche un nuovo centro in via di Rocca Cencia, per servire la zona di Presentino.

Nel frattempo, via del Fuoco Sacro si prepara a cambiare volto. Meno degrado, più ordine e un messaggio chiaro: il rispetto dell’ambiente passa anche da qui.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.