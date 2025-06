Una interrogazione per illuminare in modo ottimale il Quartiere di Villa De Sanctis

Ancora una iniziativa dei due consiglieri comunali di Azione, gli on.li Leoncini e Casini. Questa volta con una circostanziata Interrogazione a risposta scritta con cui hanno ripreso le difficoltà che da anni costringono di fatto il quartiere di Villa De Sanctis a vivere in una situazione di semioscurità, vuoi per i watt dei corpi illuminanti dei lampioni e vuoi perché tanti di questi lampioni sono ormai nel bel mezzo delle possenti chiome dei tigli che si trovano su via Checco Durante, via Romolo Balzani e viale della Primavera nel tratto che va da via O. Petrini a via Casilina su entrambi i lati.

Il 10 giugno 2025 nella *risposta scritta l’Assessore comunale ai LL.PP. Ornella Segnalini ha invitato Acea Areti a monitorare l’intera illuminazione del quartiere e le criticità segnalate dai residenti, dal municipio con il consigliere Piccardi e dal CdQ Villa De Sanctis.

Un monitoraggio da cui dovranno emergere anche proposte da parte della municipalità per potenziare una volta per tutte l’illuminazione pubblica, cosa che di fatto darà una maggiore sicurezza alla cittadinanza.

Va ricordato che i due consiglieri capitolini si erano già attivati in precedenza con un emendamento al Bilancio 2024 con cui hanno disposto che ben 100.000 euro fossero utilizzati per mettere in sicurezza la pavimentazione di largo S. Gerardo Maiella. 100.000 euro che rischiano di perdersi a causa di una controversia tra V municipio, il PUP sottostante a cui non sono mai stati imposti i contenuti della Convenzione (riguardanti tra l’altro la manutenzione di arredi, alberature e pavimentazione) e il SIMU a cui l’area è in carico.

Il CdQ è impegnato da tempo e viste le richieste provenienti dai cittadini, venute fuori dall’ultima assemblea generale, procederà nei confronti del Municipio con richieste di accesso agli atti al fine di comprendere le motivazioni che dal V municipio adottano per stabilire le priorità nella realizzazione di interventi indispensabili per mettere in sicurezza strade e marciapiedi. Per la stragrande maggioranza di queste il CdQ ne ha documentato l’ammaloramento e i pericoli sia per pedoni che il traffico veicolare.

Il seguente tris di foto proviene da via Ferraironi e non da Curiosity su Marte o dalla Luna.

*Nella risposta scritta della Segnalini si richiede ad Areti il monitoraggio anche di viale della Primavera (tratto da Piazzale delle Gardenie a Largo della Primavera) e via della Venezia Giulia (tratto da via della Serenissima a via Collatina).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.