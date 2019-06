Una Mozione di FdI per salvare il “Teatro Alessandrino all’aperto”

“Abbiamo deciso di portare all’attenzione del Sindaco e della giunta comunale, tramite una dettagliata mozione, la richiesta di intervenire con la massima urgenza per ristrutturare e rendere finalmente agibile e in piena sicurezza il “Teatro Alessandrino all’Aperto”, una importante struttura storica utile per la crescita culturale e sociale degli abitanti del V municipio.

“Un Teatro molto particolare, che è situato all’interno del Parco Palatucci, grande polmone verde anch’esso in stato di abbandono dove si affacciano i quartieri Alessandrino, Tor Tre Teste e Quarticciolo, che, così come tutto il parco, necessita di adeguata manutenzione e dell’allaccio della corrente elettrica in modo da renderlo fruibile alle tante associazioni che vorrebbero realizzare un libero laboratorio naturale a disposizione dei cittadini per attività culturali, teatro, musica, danza e altro. Dopo tanti anni di richieste e battaglie dei cittadini ci auguriamo che la maggioranza grillina approvi il documento di Fratelli d’Italia e quindi comprenda la necessità di migliorare l’offerta culturale, specie nelle periferie, manutenendo il parco e riqualificando il Teatro all’aperto in modo da garantire la conservazione del bene nel tempo”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo rispettivamente coordinatore del partito e consigliere in V municipio.