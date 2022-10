Una nuova galleria ed eventi del RAW

Il fotografo Valter Sambucini e la giornalista Carla Guidi hanno spesso collaborato con il nostro giornale e quindi seguiamo volentieri la loro partecipazione a mostre interessanti con altri validi artisti, come abbiamo fatto col nostro recente articolo sul Settembre Tiberino – https://abitarearoma.it/la-74a-edizione-del-settembre-tiburtino/

Segnaliamo quindi che il giorno 15 ottobre 2022 alle ore 17.00 Valter Sambucini parteciperà alla collettiva che inaugura l’attività di una nuova Galleria d’Arte, la BorgoPio Art Gallery in via degli Ombrellari n. 2.

La Borgo Pio Art Gallery, nasce dall’unione di quattro amici con in comune la passione per l’arte. Paolo Pardi e Manuela Citti, due pittori con esperienza trentennale, Giovanna Canu laureata in Storia dell’arte e Tiziana d’Eufemia esperta di antiquariato e comunicazione. È stata scelta come immagine rappresentativa della galleria la fenice, simbolo per eccellenza di rinascita e resilienza, uccello leggendario capace di rinascere dalle proprie ceneri. Questa la scelta indicativa della resilienza degli stessi artisti che, nel momento storico particolare che stiamo attraversando – in cui si sommano paure, insicurezze e problemi economici – riaprono un discorso di sinergia tra parole ed immagini che non sia solo quello virtuale del web, ma tenga conto di un concreto produrre oggetti e incontri tra le persone.

La galleria infatti si occuperà in maniera innovativa di arte contemporanea ospitando artisti nazionali ed internazionali, quotati ed emergenti, accogliendo quindi opere pittoriche, scultoree, complementi d’arredo, mostre fotografiche, ma promuoverà anche eventi letterari. La vicinanza alla Città del Vaticano permetterà contatti con un vasto pubblico nazionale ed internazionale.

Dal 24 al 29 ottobre 2022 apre anche la settima edizione di Roma Art Week https://romeartweek.com/it/ sempre più partecipata, offrendo al pubblico con un ricco calendario di mostre, open studio, performance, talk, eventi e visite guidate. La manifestazione è promossa e organizzata da KOU:

Associazione culturale per la promozione delle arti visive – si pone come un sofisticato network che ha l’obiettivo di costruire una rete tra tutti gli operatori del settore e il pubblico. Protagonisti musei, gallerie, spazi espositivi, curatori, artisti, collettivi, associazioni, fondazioni e operatori culturali, uniti in un evento diffuso e “orizzontale” che da sette edizioni sviluppa e sostiene la conoscenza e la diffusione dell’arte a più livelli, sperimentando di anno in anno nuove modalità di fruizione e promozione della cultura contemporanea.

Segnaliamo in questo ambito – SOGNI E PREDIZIONI DELL’ARTE alla MUEF Art Gallery, via Angelo Poliziano, 78/B – (Rione Monti) Orari di apertura – dal lunedì al sabato ore 16,00 – 20, 00. Il progetto è ideato e curato da Carla Guidi per la settima edizione di Rome Art Week, dal 24 al 29 ottobre 2022, dedicato alle opere fotografiche di Valter Sambucini www.valtersambucini.it ed a quelle grafico/pittoriche di Placido Scandurra www.placidoscandurra.it, artisti accumunati da un simbolismo visionario e dal generoso uso del colore, ma soprattutto da una concezione ecologica del rapporto umano con l’ambiente e da una ispirazione poetica ispirata al sostanziale rapporto di rispetto per tutte le creature della Terra.

Eventi inclusi:

– Lunedì 24 ottobre 2022 Inaugurazione ore 17,00 – 21,00

– Giovedì 27 ottobre 2022 ore 17,00 – Presentazione del libro Città reali, città immaginarie di – Carla Guidi e Valter Sambucini, presenta Massimo De Simoni.

– Sabato 29 ottobre 2022 ore 17,00 – Presentazione del libro Lo sguardo della Sibilla di Carla Guidi e Placido Scandurra – presenta Francesco Giulio Farachi