Una nuova piazza pedonale per Labaro

Presto il quartiere Labaro, Municipio Roma XV, avrà una nuova piazza pedonale. Lo spazio, ottenuto attraverso la totale pedonalizzazione di via Monti della Valchetta, nel tratto da via Gemona del Friuli e Via Magnano in Riviera, connetterà le aree pubbliche della biblioteca con il parco giochi Marta Russo, diventando un luogo di socializzazione e relazione a disposizione del territorio e della sua comunità.

La Giunta di Roma Capitale ha approvato, infatti, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del Masterplan inerente all’ambito Labaro del programma “15 progetti 15 Municipi per la Città dei 15 minuti”.

Il piano prevede una sequenza di spazi pubblici di nuova realizzazione che si relazionano direttamente con la fontana monumentale, considerata simbolo del Labaro, rendendola un elemento portante del nuovo scenario urbano.

La fontana, infatti, non sarà solo una quinta scenica per le attività che si svolgeranno nella piazza ma finalmente si trasformerà in uno spazio fruibile anche dai pedoni.

Il viale perdonale collegherà alla piazza anche l’area dove già esistono dei campi sportivi e, attraverso un percorso sia carrabile che pedonale, al Parco Giochi e al plesso scolastico di Via Brembio.

“Con questa delibera sono 14 su 15 i Piani di fattibilità tecnica economica approvati nell’ambito del programma per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale: un risultato importante che, dopo circa 18 mesi dalla presentazione del Programma, ci porta a un passo dal tagliare il traguardo.

L’obiettivo di questi interventi, individuati attraverso un percorso condiviso con il territorio e con i Municipi, è quello di procedere alla riqualificazione di uno spazio pubblico in ogni ambito, con interventi di rigenerazione urbana, attivazione di spazi di aggregazione, integrazione di verde pubblico e mobilità sostenibile privilegiando l’uso pedonale degli spazi, per valorizzare la vita e i tempi del quartiere” è quanto dichiara l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

I particolari:

È prevista la realizzazione di una nuova piazza, con sottostante cisterna interrata per la raccolta acque meteoriche da utilizzare per l’irrigazione del parco; un sistema di infrastrutture “verdi”: rain garden, giardino didattico, orti urbani, tiny forest e schermature solari per l’ombreggiamento, strutture leggere con rampicanti, filari di alberi per l’ombreggiamento e il miglioramento del paesaggio; un luogo di sosta con sedute sia in pietra che modulari, per rilassarsi o godere del giardino, e una piccola arena su pendenza per spettacoli o eventi; uno skatepark e un’isola outdoor fitness con attrezzature per l’allenamento all’aperto; una superficie pitturabile destinata all’urbanistica tattica, per installazioni temporanee di arte urbana; elementi di arredo urbano, rastrelliere e stalli per le biciclette.

L’investimento complessivo è pari a € 1.500.000,00 di cui € 1.161.840,36 per lavori, ed € 338.159,63 per somme a disposizione. L’inizio dei lavori è previsto nel prossimo anno.

