Un’onda di partecipazione per il Casale della Cervelletta

Il 14 maggio, con molta e giusta enfasi, veniva data notizia, da parte del Comune di Roma, della consegna dell’area del Casale della Cervelletta alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma .

Il passaggio all’Ente competente per la tutela e il restauro, garantirà che gli interventi saranno rispettosi del valore storico e culturale del bene. In tal senso depone l’affidamento dei lavori stessi alla ditta “Fratelli Navarra S.r.l.” che, sulle pagine internet, viene indicata come qualificata nel settore del restauro monumentale, della manutenzione programmata e preventiva delle opere d’arte e dei beni architettonici.

Lo si legge, insieme ai nomi del responsabile e del direttore dei lavori, nella tabella descrittiva dei lavori. Quest’ultima è affissa sul cancello del casale(vedi foto) dopo la rete di cantiere ed è un’impresa leggerlo, ci vuole un cannocchiale.

Per legge, il cartello di cantiere dovrebbe essere collocato all’ingresso in modo da poter essere leggibile, possibilmente dall’esterno del cantiere stesso. Un peccato veniale, che potrebbe rapidamente risolversi utilizzando apposito tabellone già installato per lavori del 2021: i cittadini avrebbero così diretta conoscenza dell’ attività in corso.

Ma appunto quali sono i lavori in corso? Al momento, dal sopralluogo e apertura del cantiere, non sembra ad oggi che siano iniziati. Mentre è indicata la data inizio lavori (14/05/2025) la data contrattuale di ultimazione dei lavori è stata lasciata in bianco. Sempre nella tabella è indicato l’importo complessivo dei lavori: 1.104.797,92 euro.

I fondi Pnrr (progetto “Caput Mundi”) per i lavori di restauro del Casale della Cervelletta sommavano a 2.000.000 di euro, sarà interessante capire quali spese sono state sostenute e se la somma restante sarà sufficiente a garantire i lavori alle stalle e relativi tetti, nonché al consolidamento della rupe tufacea. Last but not least, il consolidamento e il restauro della Torre. Senza questi interventi e nonostante la messa in sicurezza delle stalle e i soldi spesi, il Casale rimarrà chiuso .

In sede di IV Commissione Ambiente del Comune di Roma (riunione del 17 Febbraio 2025), alle richieste della Associazione Uniti per la Cervelletta, dai rappresentanti veniva testualmente risposto che: “avevamo tempo fa ipotizzato di chiedere i fondi che avevamo stimato a 600.000 euro per passare da opera provvisionale (della Torre ndr) a un restauro e consolidamento definitivo.

Dopodiché ci siamo resi conto che il cantiere della Sovrintendenza che sarebbe dovuto partire a settembre ancora non era partito e chiedere il finanziamento prima di avere a disposizione le aree per fare l’intervento c’è sembrato prematuro; per cui abbiamo sospeso in attesa di vedere almeno partire i lavori della Sovrintendenza di Stato . Ultime cose importanti e che abbiamo anche proposto alla Sovrintendenza di fare attraverso un quinto d’obbligo quindi una variante sul loro progetto di prendere in carico anche il restauro della torre ad ora non abbiamo una risposta ufficiale.”

Considerato che l’area è stata consegnata, che i lavori previsti sono iniziati o stanno per iniziare, ci si chiede se quella volontà di chiedere fondi per il restauro definitivo della Torre è una intenzione seria e fattibile anche in vista del prossimo assestamento di bilancio.

Anche l’ipotesi di operare il quinto d’obbligo è stata presa in considerazione? Nel frattempo, la Torre si regge con i puntelli …e speriamo!! Cittadini e associazioni territoriali capiscono e non esitano ad esprimere la loro adesione alla campagna per il restauro della Torre della Cervelletta; si raccolgono firme su firme che ad oggi sono ben oltre le 1500.

Su questa spinta, chiediamo nuova audizione alla Commissione Ambiente del Comune di Roma e una assemblea pubblica per informare la cittadinanza sullo stato dell’arte. Fiduciosi, attendiamo riscontri.

