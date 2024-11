UPS pianta 500 alberi a Roma, in collaborazione con International Tree Foundation e Alberi in Periferia

UPS riconferma il proprio impegno per la sostenibilità e le comunità in cui opera piantando, in collaborazione con l’organizzazione International Tree Foundation, 500 alberi a Roma.

Questa iniziativa è parte di un progetto di piantumazione nell’area di via Galla Placidia 184, nel Municipio IV, che viene realizzato assieme all’associazione di volontariato Alberi in Periferia, che mira a piantare quanti più alberi possibili nelle aree periferiche da riqualificare, contribuendo attivamente alla valorizzazione dell’ambiente urbano e promuovendo al contempo l’impegno sociale.

A prendere parte all’evento, che si è svolto sabato 11 novembre a partire dalle 10:30, i rappresentanti istituzionali del Municipio IV, tra cui il Presidente Massimiliano Umberti, l’Assessora alle Politiche Ambientali, Decoro Urbano, Protezione Civile e Politiche abitative Federica Desideri insieme al Presidente della Commissione Ambiente Gianluigi Bardini, e, in rappresentanza dell’Assessora all’Ambiente di Roma Capitale Laura Fiorini, la responsabile comunicazione Ginevra Diletta Tonini Masella. Presenti per UPS Barbara Terrone, Responsabile Sustainability UPS Healthcare Italia, con oltre 20 dipendenti e le loro famiglie, insieme ai volontari di Alberi In periferia, capitanati dal Presidente dell’associazione, Andrea Loreti.

“È stato un onore partecipare insieme all’Assessora all’Ambiente e Decoro Urbano Federica Desideri, a questo evento promosso dal Gruppo UPS Italia che, in collaborazione con la Ong Alberi in Periferia, ha scelto il nostro territorio per la riqualificazione del verde e la piantumazione di 500 alberi. – ha affermato il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti – La riforestazione del territorio del IV Municipio è un obiettivo che ci siamo dati ad inizio consiliatura e che stiamo portando avanti con fermezza. Abbiamo superato notevolmente la promessa della piantumazione di 1 albero per ogni giorno di consiliatura e non ci fermeremo. Il nostro territorio, caratterizzato da ampie zone industriali, necessita di attenzione e lavoro per il nostro benessere e quello delle future generazioni”.

“Mi fa particolarmente piacere aderire all’importante evento promosso da The UPS Foundation e dalla ONG ‘Alberi in Periferia’ sul progetto di riqualificazione e piantumazione alberi nel IV Municipio. – ha commentato Gianluigi Bardini, Presidente della Commissione Ambiente del Municipio IV. – Giornate come questa ci confermano che la sinergia tra associazioni, enti no-profit e istituzioni consente con maggior forza di affrontare temi come la tutela ambientale.

E la difesa dell’ambiente nelle nostre città si raggiunge anche e soprattutto attraverso azioni come questa: la piantumazione degli alberi è un atto semplice e fondamentale allo stesso tempo, che consolida lo spirito di comunità simboleggiando un nuovo inizio, e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”.

“Il nostro impegno per l’ambiente si traduce in azioni concrete per le comunità locali. – ha affermato Filippo D’Ambrogi, direttore UPS Healthcare Sud Europa. – Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, crediamo che un futuro migliore si costruisca insieme, favorendo misure più verdi per il mondo di oggi e di domani”.

Nel 2023, i dipendenti UPS hanno piantato 6 milioni di alberi ed entro il 2030 l’obiettivo è di piantarne 50 milioni in tutto il mondo (anno base: 2012).

Questa attività rientra nella tabella di marcia di UPS legata ai progetti e investimenti di sostenibilità e ricerca ambientale, perseguiti attraverso The UPS Foundation.

La sua azione si estende alla promozione di soluzioni innovative rispettose del clima, a beneficio sia delle aziende che delle comunità servite dall’azienda.

