Urge potare quei tre alberi in via dei Platani

«Da diversi anni – scrive in una mail al nostro giornale il professor Guerino Retico – cerco di far potare 3 alberi che si trovano all’angolo di via dei Platani / via delle Giunchiglie, a Centocelle.

Per 2 anni mi è stato risposto che bisognava attendere che acquistassero un nuovo cestello. Ora pare che il cestello ci sia ma, nonostante le continue sollecitazioni al Responsabile Ufficio Giardini del V Municipio, non è successo nulla.

Ormai gli alberi sono alti più delle case e i rami stanno arrivando sul marciapiede e fino nei balconi.

Ho fatto una segnalazione allo 060606 che l’ha mandata alla sede centrale.

Cos’altro posso fare e prima che finisca il periodo in cui si può potare?».

Noi aggiugiamo: Servizio Giardini V Muncipio, se ci sei, batti un colpo!