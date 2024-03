Urge un ambulatorio medico specialistico pediatrico a Ostia Antica e Saline

Ostia Antica e Saline, quartieri del X Municipio, vivono da qualche anno di un significativo incremento demografico, con l’arrivo di nuclei familiari di nuova generazione, coppie giovani con bambini piccoli, la maggior parte con occupazioni presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino o con piccole attività commerciali.

Un handicap che sta ultimamente preoccupando le giovani mamme di Ostia Antica e Saline, è l’assenza in loco, di un riferimento medico specialista pediatrico, figura sanitaria importante per la cura e salute dei piccoli residenti, riferimento rintracciabile in caso di emergenza e assistenza pediatrica, solo presso la Casa della Salute di Lungomare Toscanelli n. 230 a Ostia.

Si fa partecipe l’ASL Roma 3 Sede di Casalbernocchi e l’Amministrazione del X Municipio di un urgente interesse in merito alla richiesta di un ambulatorio medico specialistico pediatrico, da inserire nel circuito urbano di Ostia Antica e Saline.

Si ringrazia per l’interesse dovuto ad una importante esigenza sanitaria e sociale.

Lettera aperta, diffusa su richiesta, da:

Gaetano Di Staso, Presidente Coordinatore di Ecoitaliasolidale X Municipio e Litorale

